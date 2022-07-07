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    • 07.07.2022 22:27
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    Fenerbahçe 19'luk milli forveti kadrosuna kattı | Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur kimdir?

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milli Takım'da da forma giyen Tiago Çukur'u kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç golcünün sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe milli forvetin transferini bitirdi

    Yeni sezonda Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna Lincoln ve Bruma'yı katan sarı lacivertlilerin Watford forması giyen Tiago Çukur'u transfer etti.

    TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, A Milli Takım forması da giyen 19 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.

    TİAGO ÇUKUR KİMDİR?
    Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Bu sezon Watford U23 takımından kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderilen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

    Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur, Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderildi.

        Santrafor mevkisinde forma giyen Tiago Çukur, daha önce Türkiye U21 milli takımında forma giyerken son olarak Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edilmişti.

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