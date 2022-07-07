Fenerbahçe 19'luk milli forveti kadrosuna kattı | Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur kimdir?

Yeni sezonda Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna Lincoln ve Bruma'yı katan sarı lacivertlilerin Watford forması giyen Tiago Çukur'u transfer etti.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, A Milli Takım forması da giyen 19 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.