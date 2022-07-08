Jorge Jesus'un istediği Sergio Oliveira Galatasaray ile imzalayacak!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet, Portekiz medyasında da etkisini gösteriyor… Sarı-kırmızılıların Porto'dan renklerine kattığı yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir habere yer veren Portekiz medyası Cimbom'un transferdeki başarısına dikkat çekti.
3 MİLYON KARŞILIĞINDA ANLAŞILDI
Portekiz medyasından O Jogo, bugünkü sayısında "Porto, Sergio Oliveira için Galatasaray ile 3 milyon Euro+300 bin Euro bonus karşılığında anlaştı" ifadelerini kullandı.
JESUS İSTEMİŞTİ
O Jogo haberinin devamında, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Oliveira'yı Fenerbahçe'ye transfer etmek istedi. Ayrıca Valencia, Napoli ve Wolverhampton da oyuncuyla ilgilendi" görüşlerine yer verdi.