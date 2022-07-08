Jorge Jesus'un istediği Sergio Oliveira Galatasaray ile imzalayacak!

Oliveira, Roma ile ayrıca geçtiğimiz sezon ilk defa düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon oldu. 13 kez Portekiz Milli Takım formasını giyen Oliveira kariyerinde çıktığı 350 maçta 63 gol atarken 31 de asist yaptı.

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