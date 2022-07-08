Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.07.2022 12:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2022 13:26
    ABONE OL

    Jorge Jesus'un istediği Sergio Oliveira Galatasaray ile imzalayacak!

    Transfer döneminde hızlı bir giriş yapan ve Fenerbahçe'nin anlaştığı Abdülkerim Bardakcı'ya sarı kırmızılı formayı giydiren Galatasaray, ezeli rakibine ikinci çalımı da attı. Okan Buruk yönetiminde transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı. Transfer Portekiz basınında da yankı uyandırdı. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Jesus istedi, Galatasaray aldı!

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet, Portekiz medyasında da etkisini gösteriyor… Sarı-kırmızılıların Porto'dan renklerine kattığı yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir habere yer veren Portekiz medyası Cimbom'un transferdeki başarısına dikkat çekti.

    3 MİLYON KARŞILIĞINDA ANLAŞILDI

    Portekiz medyasından O Jogo, bugünkü sayısında "Porto, Sergio Oliveira için Galatasaray ile 3 milyon Euro+300 bin Euro bonus karşılığında anlaştı" ifadelerini kullandı.

    JESUS İSTEMİŞTİ

    O Jogo haberinin devamında, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Oliveira'yı Fenerbahçe'ye transfer etmek istedi. Ayrıca Valencia, Napoli ve Wolverhampton da oyuncuyla ilgilendi" görüşlerine yer verdi.

        Bu akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen tecrübeli oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza atacak.

        Sergio Oliveira kariyerinde Porto dışında, Beira-Mar, Mechelen, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da forma giydi.

        22 MAÇTA 3 GOL

        Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da geçiren Portekizli futbolcu, 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
            Bu bayram yetime kurban
            Haberler Spor Jorge Jesus'un istediği Sergio Oliveira Galatasaray ile imzalayacak!
                SON DAKİKA