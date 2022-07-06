Transferin hızlı takımı Beşiktaş dur durak bilmiyor! Tunuslu orta saha Aissa Laidouni için harekete geçildi





ORTA SAHAYA TUNUSLU LAİDOUNİ

Fransız medyasından footmercato'nun haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Tunuslu orta saha Aissa Laidouni'yi kadrosuna katmak için Ferencvaros'la temasa geçti. Macar kulübü, 4 milyon Euro istiyor.

Fransa ve Tunus pasaportu bulunan Laidouni'yi Valerien Ismael'in kadroda görmeyi çok istediği öğrenildi. 2020 yılından beri Macar ekibinde forma giyen Tunuslu orta saha 8 numara olarak görev yapıyor.