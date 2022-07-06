Transferin hızlı takımı Beşiktaş dur durak bilmiyor! Tunuslu orta saha Aissa Laidouni için harekete geçildi

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş dur durak bilmiyor… Siyah-Beyazlılar, Teknik Direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti.
Kadrosunu Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Werghoust ve Jackson Muleka ile güçlendiren Siyah-Beyazlılar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransızlar'ın iddiasına göre Kara Kartal Tunuslu yıldız orta saha ile yakından ilgileniyor.
ORTA SAHAYA TUNUSLU LAİDOUNİ
Fransız medyasından footmercato'nun haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Tunuslu orta saha Aissa Laidouni'yi kadrosuna katmak için Ferencvaros'la temasa geçti. Macar kulübü, 4 milyon Euro istiyor.
Fransa ve Tunus pasaportu bulunan Laidouni'yi Valerien Ismael'in kadroda görmeyi çok istediği öğrenildi. 2020 yılından beri Macar ekibinde forma giyen Tunuslu orta saha 8 numara olarak görev yapıyor.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Aissa Laidouni, 22 kez Tunus Milli Takım formasını giyerken 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu 2020 yılında Romen ekibi Voluntari'den Ferencvaros'a 600 bin Euro karşılığında transfer oldu.