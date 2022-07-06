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    Pedro çıkarması! Futbol direktörü Cenk Ergün bugün yurt dışı seferine çıkıyor

    Galatasaray Cagliari’nin tecrübeli yıldızı Joao Pedro için İtalyan kulübüyle masaya oturacak. Ergün’ün İtalya’da bu transferi bitirip İspanya’ya geçmesi bekleniyor...

    Pedro çıkarması!

    Abdülkerim Bardakçı'nın transferini bitirdikten sonra derin bir sessizliğe bürünen Galatasaray Joao Pedro transferinde sona geldi. Sarı-Kırmızılı yönetimin Cagliari forması giyen yıldız oyuncuyla her konuda anlaştığı İtalyan kulübüyle de bonservis konusunda pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.



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    Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün bugün önce İtalya'ya gideceği ve Joao Pedro için Cagliari ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. 7 milyon Euro bonservis isteyen İtalyan kulübüne Galatasaray'ın 4.5 milyon Euro'luk teklifini 5.5 milyon Euro'ya yükselteceği öğrenildi. Cenk Ergün'ün İtalyan oyuncuyla her konuda anlaştığı belirtilirken Pedro'nun da Galatasaray'da oynamayı çok istediği öğrenildi.



    13 GOL 4 ASİST
    30 yaşındaki futbolcu Cagliari'nin küme düşmmesi nedeniyle bir alt ligde oynamak istemiyor. Geçen sezon 39 maça çıkan Joao Pedro bu maçlarda 13 gol atıp 4 de asist yaptı. 10 numaranın yanı sıra forvet pozisyonunda da oynayabilen Pedro Pedro İtalyan Milli Takımı'nda da 1 kez forma giydi.

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