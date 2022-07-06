Pedro çıkarması! Futbol direktörü Cenk Ergün bugün yurt dışı seferine çıkıyor

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Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün bugün önce İtalya'ya gideceği ve Joao Pedro için Cagliari ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. 7 milyon Euro bonservis isteyen İtalyan kulübüne Galatasaray'ın 4.5 milyon Euro'luk teklifini 5.5 milyon Euro'ya yükselteceği öğrenildi. Cenk Ergün'ün İtalyan oyuncuyla her konuda anlaştığı belirtilirken Pedro'nun da Galatasaray'da oynamayı çok istediği öğrenildi.