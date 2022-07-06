Norveçli golcüde kritik adım atıldı! Sörloth, Fenerbahçe'ye evet dedi

Yeni sezona son yılların en güçlü kadrosu ile girmekte kararlı olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler uzun bir süredir peşinde olduğu Leipzig'in Norveçli santrforu Alexander Sörloth'u renklerine bağlamaya çok yaklaştı. Başkan Ali Koç'un yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe alındığı bildirildi. Norveçli santrforun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ve kampa katılmak için gün saydığı ifade edildi. Alman kulübü Leipzig ile yapılan görüşmelerde de olumlu bir hava var.