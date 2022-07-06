Norveçli golcüde kritik adım atıldı! Sörloth, Fenerbahçe'ye evet dedi

Yeni sezona son yılların en güçlü kadrosu ile girmekte kararlı olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler uzun bir süredir peşinde olduğu Leipzig'in Norveçli santrforu Alexander Sörloth'u renklerine bağlamaya çok yaklaştı. Başkan Ali Koç'un yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe alındığı bildirildi. Norveçli santrforun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ve kampa katılmak için gün saydığı ifade edildi. Alman kulübü Leipzig ile yapılan görüşmelerde de olumlu bir hava var.
HEDEF KIEV MAÇINA YETİŞTİRMEK
Zorunlu satın alma opsiyonunun bedelinde küçük bir fark olduğu bu pürüzün giderilmeye çalışıldığı ifade edildi. Leipzig son olarak Sörloth'un bonservis bedelinde 8 milyon Euro'ya kadar inmişti. Sarı-Lacivertli kurmaylar ise zorunlu satın alma opsiyonunun biraz daha aşağıya çekilmesini talep etti. Bunun yanıda Leipzig'in bir sonraki satıştan pay istediği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe, Sörloth'u Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak maça kadar yetiştirmeyi hedefliyor.
SÖRLOTH İÇİN EN KRİTİK HAFTA
Sörltoh'un transferine çok yaklaşan Fenerbahçe bu hafta içinde imzaların atılmasını sağlamayı hedefliyor. Norveçli santrfor için Avrupa'dan başka kulüplerin devreye girmesi ve fiyatın artması Sarı-Lacivertliler için en kötü senaryo olarak görünüyor.