Fenerbahçeli taraftarladan Joshua King tepkisi!





DJOKOVİC WİMBLEDON'DA YARI FİNALE YÜKSELDİ

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Tek kadınlar çeyrek finalinde ise 34 yaşındaki Alman tenisçi Tatjana Maria, aynı ülkeden Jule Niemeier'i 4-6, 6-2 ve 7-5'lik setlerin ardından 2-1 mağlup edip yarı finale çıktı.



SANSON OLMAZSA OLİVEİRA

Galatasaray merkez orta saha transferi için Aston Villa'nın Fransız yıldızı Morgan Sanson için harekete geçti. Fransız yıldız ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, Galatasaray'ın Sergio Oliveira'yı da yedekte beklettiği belirlendi. Portekiz basını Porto'da oynayan Sergio Oliveira ile Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini yazdı.



CYLE LARİN'E OLAN TEPKİ BİTMEK BİLMİYOR

Beşiktaş'tan 2.2 milyon Euro telip etmesine karyın Brugge'e 1.5 milyona imza atan Larin'e tepkiler bitmiyor. Taraftarlar "İyi ki Beşiktaş'ta kalmamış" yorumlarında bulundular.



ARNAUTOVİC GERÇEKLERİ!

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen santrfor Marko Arnautovic, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti. Futbolcuyla ilgili ortaya çıkan rakamlar, siyah-beyazlıların bu transferi neden gerçekleştiremediğini ortaya koyuyor. Bologna forması giyen Marko Arnautovic'e Juventus talip oldu. Siyah-Beyazlılar'a "Değeri 15 milyon Euro" yanıtı verildi. Juventus bu rakamı fazla buldu ve transferde geri adım attı.



12 DEV ADAM'IN PROGRAMI BELLİ OLDU

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı belirlendi. Program şöyle: 25 Ağustos: Letonya- Türkiye, 28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan, 10 Kasım: Türkiye-Belçika, 13 Kasım: Sırbistan-Türkiye, 24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya, 27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye.



PSG'DE POCHETTİNO GİTTİ GALTİER GÖREVE GELDİ

FRANSA Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini açıkladı. Pochettino'nun yerine PSG teknik direktörlük görevi için Christophe Galtier ile anlaştı. Galtier geçen sezon Nice'i çalıştırmıştı.



İZZET FURKAN MALAK GÖZTEPE İLE İMZALADI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak'ı profesyonel yaptı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 9 yaş altı takımından itibaren altyapıda forma giyen 2005 doğumlu İzzet Furkan Malak ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.



TFF, ESKİ BAŞKAN HASAN DOĞAN'I ANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski başkanlarından Hasan Doğan'ı, vefatının 14. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı. TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Federasyonumuzun merhum Başkanı Hasan Doğan'ı vefatının 14. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."



TANITIM VİDEOSU BEĞENİ TOPLADI

Trabzonspor gelecek sezon giyeceği formalar için eğlenceli bir tanıtım videosu hazırladı. Trabzonspor'un, yeni sezonda giyeceği formalar için hazırladığı eğlenceli video büyük beğeni topladı. Videoda, bordo-mavililerin yıldız oyuncuları Marek Hamsik ve Abdulkadir Ömür de yer aldı.

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