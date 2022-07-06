Fenerbahçeli taraftarladan Joshua King tepkisi!

Fenerbahçe transferde son birkaç günde sessizliğe bürünmüşken, santrfor iddiası taraftarı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibi Watford'dan ayrılmasının ardından serbest kalan Norveç Milli Takımı oyuncusu Joshua King ile temasa geçtiği iddiaları sosyal medyayı sarınca Sarı-Lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Joshua King'in kesinlikle Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tipte bir golcü olmadığını savunan taraftarlar, "Rogon menajerlik şirketi yine devrede. Buradan bize iyi oyuncu gelmez", "Hiç golcü almasak daha iyi. Verilecek paraya yazık. Jorge Jesus kesinlikle böyle bir transfere izin vermez" şeklinde yorumlar yapıldı. Yorumlarda "Elimizde Serdar Dursun, Mergim Berisha ve Enner Valencia var. Üçü de Joshua King'den daha kaliteli ve daha çok güven veriyor. Kimse kusura bakmasın. Bu transfer Fener'e uymaz" ifadeleri de kullanıldı.
OSAYI VE EMRE SAKATLANDI FENER FARKLI KAZANDI
Fenerbahçe Avusturya kampında yaptığı ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'ı 3-0 yendi. 37. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerden sert ortasında rakipten seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Serdar Dursun'un dönerek vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 43. dakikada Rossi'nin köşeye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0. 61. dakikada Lincoln'ün ortasında arka direkte Valencia'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0. Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Emre Mor sakatlıkları sebebiyle maça devam edemedi.
RENNES'DEN KİM'E 18 MİLYON
bSportif Direktörü Florian Maurice, Kim Min Jae'nin transferinde F.Bahçe ile pazarlık yapmak için bir kez daha İstanbul'a geliyor. Foot Mercato'nun haberine göre Rennes, Kim ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaştı. Maurice, F.Bahçe'ye serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro ödemeyi de kabul etti. Ancak bu ücreti tek seferde değil taksitle ödemek istiyor. F.Bahçe tüm taksitli ödeme tekliflerini geri çevirdi. Florian Maurice'in, taksit seçeneğini tekrar masaya koyacak.