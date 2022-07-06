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    Fenerbahçeli taraftarladan Joshua King tepkisi!

    Norveçli golcü Joshua King’in adının Fenerbahçe ile birlikte anılması taraftarı ayağa kaldırdı. Taraftarlar “Rogon menajerlik şirketi yine devrede”yorumunu yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Taraftardan Joshua King tepkisi!

    Fenerbahçe transferde son birkaç günde sessizliğe bürünmüşken, santrfor iddiası taraftarı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibi Watford'dan ayrılmasının ardından serbest kalan Norveç Milli Takımı oyuncusu Joshua King ile temasa geçtiği iddiaları sosyal medyayı sarınca Sarı-Lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Joshua King'in kesinlikle Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tipte bir golcü olmadığını savunan taraftarlar, "Rogon menajerlik şirketi yine devrede. Buradan bize iyi oyuncu gelmez", "Hiç golcü almasak daha iyi. Verilecek paraya yazık. Jorge Jesus kesinlikle böyle bir transfere izin vermez" şeklinde yorumlar yapıldı. Yorumlarda "Elimizde Serdar Dursun, Mergim Berisha ve Enner Valencia var. Üçü de Joshua King'den daha kaliteli ve daha çok güven veriyor. Kimse kusura bakmasın. Bu transfer Fener'e uymaz" ifadeleri de kullanıldı.



    OSAYI VE EMRE SAKATLANDI FENER FARKLI KAZANDI
    Fenerbahçe Avusturya kampında yaptığı ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'ı 3-0 yendi. 37. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerden sert ortasında rakipten seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Serdar Dursun'un dönerek vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 43. dakikada Rossi'nin köşeye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0. 61. dakikada Lincoln'ün ortasında arka direkte Valencia'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0. Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Emre Mor sakatlıkları sebebiyle maça devam edemedi.



    RENNES'DEN KİM'E 18 MİLYON
    bSportif Direktörü Florian Maurice, Kim Min Jae'nin transferinde F.Bahçe ile pazarlık yapmak için bir kez daha İstanbul'a geliyor. Foot Mercato'nun haberine göre Rennes, Kim ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaştı. Maurice, F.Bahçe'ye serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro ödemeyi de kabul etti. Ancak bu ücreti tek seferde değil taksitle ödemek istiyor. F.Bahçe tüm taksitli ödeme tekliflerini geri çevirdi. Florian Maurice'in, taksit seçeneğini tekrar masaya koyacak.



        PORTEKİZ'DEN FLORENTINO İDDİASI!
        Portekiz basını Galatasaray'ın geçen sezon Getafe'de kiralık oynayan Benfica'nın defansif orta saha oyuncusu Florentino Luis ile ilgilendiğini yazdı. Benfica altyapısında yetişen Florentino geçen sezonu Getafe'de kiralık geçirdi. 22 yaşındaki yıldız futbolcu 24 karşılaşmaya çıkıp 2 asist yaptı. Sezon sonu yine Benfica'ya döndü.



        WEGHORST'A 3 MİLYON EURO
        Beşiktaş, Wout Weghorst transferini resmen açıkladı... Siyah-Beyazlı kulüp, önceki gün İstanbul'a gelen Hollandalı oyuncu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını duyurdu. Weghorst için kulübü Burnley'e kiralama bedeli ödenmeyeceği açıklanırken, golcü oyuncunun senelik garanti 2 milyon 800 bin Euro alacağı, kontratında 200 bin Euro ise bonus maddesi yer aldığı belirtildi. Weghorst'u 1 yıllığına kiralayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun bonservisini almak adına Burnley ile satın alma opsiyonu konusundaki görüşmeleri de devam ediyor.



        BEŞİKTAŞ AVUSTURYA'DA RIDVAN YILMAZ KADRODA
        Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını İstanbul'da tamamlayan Beşiktaş, ikinci kamp dönemi için Avusturya'ya gitti. Teknik direktör Valerien Ismael kamp yerine daha önceden giderken yeni transferler Gedson Fernandes ve Cenk Tosun ile Eintracht Frankfurt'a transferi henüz netleşmeyen Rıdvan Yılmaz da kadroda yer aldı. Siyah-Beyazlılar dün akşam Avusturya'daki ilk idmanına da çıktı. Rıdvan Yılmaz idmanda ise ağrıları sebebiyle yer almadı. Sezonun sona ermesinin ardından milli takım kamplarına katıldıkları için izinli olan Romain Saiss, Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin N'Koudou, kampa bugün katılacak. Beşiktaş, 16 Temmuz'a kadar çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek. Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Cenk Tosun da Avusturya kampında yapılan ilk idmanda takımla birlikte çalışmalda yer aldı.



            SOL BEKE HAMACHE
            Portekiz basınına göre Galatasaray Boavista'nın sol beki Yanis Hamache ile ilgileniyor. İddiaya göre Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Standart Liege'in de ilgilendiği yıldız futbolcu Türkiye'yi tercih ediyor.



            MARCAO İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ
            Sevilla yöneticileri İspanyol basınına yaptıkları açıklamada Galatasaray'dan Marcao'nun transferi konusunda Sarı-Kırmızılı yöneticilerle görüştüklerini söylediler. Ancak Marcao'nun tek seçenek olmadığını belirten Sevilla'lı idareciler 12 milyon Euro'luk teklifin üstüne çıkmamakta kararlı.



            OKAN HOCA İLE BAŞARILI OLACAĞIZ
            1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) gelenekselleşen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreni, dün gerçekleş tirildi. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğ lu'nun da yer aldığı törende 2021-22 sezonunun en iyisi olarak seçilen Ke rem Aktürkoğlu "Okan hoca ile başarılı olacağız" açıklaması yaptı.



                SOLBAKKEN'DE RAKİP ROMA
                Norveçli Erik Botheim'ı Salernitana'ya kaptıran Galatasaray, listesindeki bir başka Norveçli yıldız adayı Ola Solbakken'in transferi için de İtalyan kulüpleri ile yarışıyor. Solbakken ile Galatasaray dışında Roma ilgileniyor. Bordo Glimt ile sözleşmesini uzatmayan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 ay sonra serbest kalacak. Norveç kulübü, Solbakken için Aslan'dan 2 milyon Euro talep etse de olumlu geri dönüş alamadı. Erik Botheim'in sözleşmesi için ise ince eleyip sık dokuyan Galatasaray Norveçli golcünün transferinin ileride başına sorun çıkartabileceğini hesaplayarak bu transferden vazgeçtiği vurgulandı. Nejdet ÇOKAN



                KAAN AYHAN'IN MENAJERİ ASLANTEPE'DE
                Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, dün NEF Stadyumu'na gitti ve sosyal medya hesabından stadın fotoğrafını paylaştı. Akan,Kaan Ayhan'la beraber birçok Türk oyuncunun daha menajerliğini yapıyor. Ancak Kaan'ın Galatasaray'la adının geçtiği böyle bir dönemde Ersin Akan'ın NEF Stadı'na gitmesi transfer iddialarını da güçlendirdi. Galatasaray yöneticisi Erden Timur geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mert Müldür için istenen bonservis çok fazla ancak Kaan Ayhan'ınki daha gerçekçi, oyuncuyla ilgileniyoruz" demişti. Kaan Ayhan'ı G.Saray'ın yanı sıra Trabzonspor da istiyor.



                HEDEF TARIK ÇETİN
                Trabzonspor'da yedek kaleciler Arda Akbulut'un Bandırmaspor'a kiralanması, Erce Kardeşler'in ise oynayabileceği bir takıma gidecek olması nedeniyle rekabet oluşturması adına kaleci arayışı devam ediyor. Bordomavili takımın kaleci rekabetini artırmak için gündeme gelen isimlerden bir tanesi de Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin oldu. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile temasta bulunacağı ve yüksek bir rakam talep edilmemesi durumunda bu transferi gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.



                    TRABZON GÜÇ DEPOLUYOR
                    Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor günü çift idmanla tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki sabah antrenmanında iki grup halinde kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Trabzonspor günü akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.



                    AKDENİZ'DE TÜRKİYE FARKI
                    Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın nın son gününde ay-yıldızlılar 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanırken, oyunları 45 altın, 26 gümüş ve 37 bronz madalya ile tamamladı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Türk milli takımı en çok madalya kazanan ülkeler sıralamasında 108 madalya ile İtalya'nın ardından (159) oyunları 2. sırada tamamladı. Akdeniz Oyunları'nın son gününde yüzmede Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş ve Berkay Ömer Öğretir altan madalya aldı. Yüzmede Emre Sakçı gümüş, eskrimde ise İrem Karamete bronz madalya kazanarak günü tamamladı.



                    KASAPOĞLU TEKVANDOCULARI ZİYARET ETTI
                    19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcuları izlemek için Cezayir'in Oran kentine gelen Kasapoğlu, Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final maçını izledikten sonra müsabakalarını bitiren Tekvando Milli Takımı'na ziyarette bulundu. Burada madalya törenine katılan Kasapoğlu, kadınlar +67 kiloda birinci olan milli tekvandocu Nafia Kuş'un altın madalyasını takdim etti. Kasapoğlu ayrıca bir süre sohbet ettiği sporcularla fotoğraf çektirdi.



                        ZEKİ ÇELİK ROMA'YA 4 YILLIK İMZA ATTI
                        Lille'de bir önceki sene şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik, Roma ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. 25 yaşındaki sağ bek, transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Roma gibi bir kulübün futbolcusu olmak benim için büyük bir onur. Sahada asla pes etmem. Beni sahada hep savaşırken göreceksiniz" diye konuştu.



                        FATİH KARAGÜMRÜK RİCCİ İLE İMZALADI
                        Son iki sezondur İtalya'dan aldığı futbolcularla dikkat çeken Fatih Karagümrük, son olarak İtalya Serie B takımlarından Frosinone forması giyen orta saha oyuncusu Matteo Ricci'yi kadrosuna kattı. Roma altyapısından yetişen Matteo Ricci, geçtiğimiz sezon başında Frosinone'ye transfer olurken, Serie B'de takımıyla 31 lig maçına çıktı.



                        HALİL AKBUNAR'IN YENİ DURAĞI WESTERLO OLDU
                        Göztepe'nin 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar, KVC Westorlo ile anlaşmasının ardından Belçika'ya gitti. Sarı-kırmızılı kulübün transferden 1 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün formasını 310 maçta terleten Halil Akbunar, söz konusu maçlarda 49 gol, 52 asistlik performans sergilemişti.



                            KONYA'DAN ERZURUM KARŞISINDA FARKLI PROVA
                            Süper Lig temsilcisi Konyaspor, ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Konyaspor'un mücadeledeki gollerini 20. dakikada penaltıdan Cikalleshi, 28. dakikada Oğulcan Ülgün, 54. dakikada Pavicic ve 85. dakikada Rahmanociv kaydetti.



                            REAL MADRİD'DE LASO DÖNEMİ BİTTİ
                            Real Madrid basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen ay kalp krizi geçiren 54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının durumuyla ilgili çok sayıda kardiyoloji uzmanından görüş alındığı ve açık bir risk oluşturacağı için Laso'nun görevine devam etmemesi yönünde karar verildiği bildirildi.



                            DJOKOVİC WİMBLEDON'DA YARI FİNALE YÜKSELDİ
                            Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Tek kadınlar çeyrek finalinde ise 34 yaşındaki Alman tenisçi Tatjana Maria, aynı ülkeden Jule Niemeier'i 4-6, 6-2 ve 7-5'lik setlerin ardından 2-1 mağlup edip yarı finale çıktı.

                            SANSON OLMAZSA OLİVEİRA
                            Galatasaray merkez orta saha transferi için Aston Villa'nın Fransız yıldızı Morgan Sanson için harekete geçti. Fransız yıldız ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, Galatasaray'ın Sergio Oliveira'yı da yedekte beklettiği belirlendi. Portekiz basını Porto'da oynayan Sergio Oliveira ile Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini yazdı.

                            CYLE LARİN'E OLAN TEPKİ BİTMEK BİLMİYOR
                            Beşiktaş'tan 2.2 milyon Euro telip etmesine karyın Brugge'e 1.5 milyona imza atan Larin'e tepkiler bitmiyor. Taraftarlar "İyi ki Beşiktaş'ta kalmamış" yorumlarında bulundular.

                            ARNAUTOVİC GERÇEKLERİ!
                            İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen santrfor Marko Arnautovic, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti. Futbolcuyla ilgili ortaya çıkan rakamlar, siyah-beyazlıların bu transferi neden gerçekleştiremediğini ortaya koyuyor. Bologna forması giyen Marko Arnautovic'e Juventus talip oldu. Siyah-Beyazlılar'a "Değeri 15 milyon Euro" yanıtı verildi. Juventus bu rakamı fazla buldu ve transferde geri adım attı.

                            12 DEV ADAM'IN PROGRAMI BELLİ OLDU
                            FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı belirlendi. Program şöyle: 25 Ağustos: Letonya- Türkiye, 28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan, 10 Kasım: Türkiye-Belçika, 13 Kasım: Sırbistan-Türkiye, 24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya, 27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye.

                            PSG'DE POCHETTİNO GİTTİ GALTİER GÖREVE GELDİ
                            FRANSA Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini açıkladı. Pochettino'nun yerine PSG teknik direktörlük görevi için Christophe Galtier ile anlaştı. Galtier geçen sezon Nice'i çalıştırmıştı.

                            İZZET FURKAN MALAK GÖZTEPE İLE İMZALADI
                            Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak'ı profesyonel yaptı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 9 yaş altı takımından itibaren altyapıda forma giyen 2005 doğumlu İzzet Furkan Malak ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

                            TFF, ESKİ BAŞKAN HASAN DOĞAN'I ANDI
                            Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski başkanlarından Hasan Doğan'ı, vefatının 14. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı. TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Federasyonumuzun merhum Başkanı Hasan Doğan'ı vefatının 14. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."

                            TANITIM VİDEOSU BEĞENİ TOPLADI
                            Trabzonspor gelecek sezon giyeceği formalar için eğlenceli bir tanıtım videosu hazırladı. Trabzonspor'un, yeni sezonda giyeceği formalar için hazırladığı eğlenceli video büyük beğeni topladı. Videoda, bordo-mavililerin yıldız oyuncuları Marek Hamsik ve Abdulkadir Ömür de yer aldı.

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