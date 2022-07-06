Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Carvalho rekabeti kızışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya geldi. Abdülkerim Bardakcı'nın transferini son dakikada bitirip Fenerbahçe'ye büyük bir çalım atan Galatasaray şimdi de Willian Carvalho için harekete geçti. Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün Real Betis ile temasa geçtiği öğrenilirken Fenerbahçe'nin de Portekizli oyuncuya teklif ettiği rakamı yükseltmek zorunda kaldığı öğrenildi. Ergün'ün İspanyol yöneticilerle 1-2 gün içinde bir araya geleceği öğrenilirken, Real Betis Portekizli oyuncuyu kamp kadrosuna almadı. Fenerbahçe'nin Real Betis'e 4.5 milyon Euro oyuncuya da yıllık 2.9 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Galatasaray'ın Real Betis ile yapacağı görüşmeden sonra durumun netlik kazanması bekleniyor. Ancak G.Saray'ın Carvalho için 2.7 milyon Euro+bonus teklifi yaptığı öğrenildi.