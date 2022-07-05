William Carvalho transferinde son teklif! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer kapışması

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin orta saha transferi için 1 numaralı hedefi olan ve her iki takımın da ısrarla istediği William Carvalho, kulübü Real Betis'te kamp kadrosuna dahil edilmedi. İspanyol ekibinde gözden çıkarılan Carvalho için Galatasaray'dan yeni bir hamle daha geldi.
Her transfer döneminde birçok oyuncu için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon ise bir süredir Real Betis'in orta saha oyuncusu William Carvalho'yu kadrolarına katmak için kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Carvalho için bir süre önce devreye giren Galatasaray ise Portekizli orta saha oyuncusunu alarak ezeli rakibine önemli bir transfer çalımı atmak istiyor.