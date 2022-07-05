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    • 05.07.2022 15:48
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    William Carvalho transferinde son teklif! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer kapışması

    SOn dakika transfer haberleri | Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe, Real Betis'in yıldızı William Carvalho transferinde karşı karşıya... Real Betis'te kamp kadrosuna dahil edilmeyen Portekizli isim için Galatasaray'dan bir hamle daha gelirken, Fenerbahçe'nin de transferde istekli olduğu öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom ve Fener’den transfer kapışması

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin orta saha transferi için 1 numaralı hedefi olan ve her iki takımın da ısrarla istediği William Carvalho, kulübü Real Betis'te kamp kadrosuna dahil edilmedi. İspanyol ekibinde gözden çıkarılan Carvalho için Galatasaray'dan yeni bir hamle daha geldi.

    Her transfer döneminde birçok oyuncu için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon ise bir süredir Real Betis'in orta saha oyuncusu William Carvalho'yu kadrolarına katmak için kozlarını paylaşıyor.

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Carvalho için bir süre önce devreye giren Galatasaray ise Portekizli orta saha oyuncusunu alarak ezeli rakibine önemli bir transfer çalımı atmak istiyor.

        Fenerbahçe ve Galatasaray, Carvalho için kozlarını paylaşırken oyuncu cehpesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Real Betis ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve elden çıkarılmak istenen Portekizli orta saha oyuncusu, İspanyol kulübünün kamp kadrosuna dahil edilmedi.

        Real Betis'in satmak istediği Carvalho'yu kamp kadrosuna almamasıyla birlikte ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu transferde daha da iştahı kabardı.

        Transferde önceliğini orta alana veren Galatasaray'ın Carvalho için yeni bir hamle hazırlığında olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Carvalho için 7 milyon Euro isteyen Betis'e son olarak sunduğu rakamın Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

        Real Betis'e Carvalho için daha yüksek bir bonservis öneren Sarı-Kırmızılılar'ın senelik 3.5 milyon Euro isteyen 30 yaşındaki futbolcuya da yeni bir teklif yapacağı belirtiliyor.

        Carvalho için hem bonservis hem de maaşı için Fenerbahçe'ye göre daha yüksek bir rakam ödemeyi göze alan Galatasaray yönetimi, kısa süre içinde Portekizli futbolcunun transferini mutlu sonla bitirmek istiyor.

            Fenerbahçe, Carvalho için Betis'e son olarak 5 milyon Euro'ya yakın bir bonservis, oyuncuya ise senelik 2.5 milyon Euro önermişti.

            Galatasaray'ın ise Betis'e son sunduğu teklifin 6 milyon Euro'ya yaklaştığı, Carvalho'ya ise senelik 3 milyon Euro civarında bir maaşa çıkılacağı öğrenildi.



            *William Carvalho ile ilgili detaylı bilgi için fotoğrafa tıklayın

            Real Betis'te kadroda düşünülmeyen Carvalho'nun en ciddi taliplerinin Fenerbahçe ve Galatasaray olduğu bilinirken, Portekizli orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyme ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.

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            Haberler Spor William Carvalho transferinde son teklif! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer kapışması
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