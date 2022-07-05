William Carvalho transferinde son teklif! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer kapışması

Fenerbahçe ve Galatasaray, Carvalho için kozlarını paylaşırken oyuncu cehpesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Real Betis ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve elden çıkarılmak istenen Portekizli orta saha oyuncusu, İspanyol kulübünün kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Real Betis'in satmak istediği Carvalho'yu kamp kadrosuna almamasıyla birlikte ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu transferde daha da iştahı kabardı.