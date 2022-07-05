Trabzonspor’un yeni transferi Trezeguet’den büyük fedakarlık

Trabzonspor yeni transferi Trezeguet transferini dün resmen açıkladı. Karadeniz Fırtınası, 27 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 1 milyon 550 bin Euro ödeyecek. Bonservis bedeli için de Aston Villa'ya 4 eşit taksitle 4 milyon Euro karşılığında anlaştı. Trabzonspor ile dün 4 yıllık sözleşme imzalayan Trezeguet'nin geride kalan sezonun bitiminin ardından ülkesinin milli takımına gittiği için 9 Temmuz'a kadar izin hakkı bulunuyordu. Ancak Mısırlı futbolcu Bordo-Mavili takıma imza attıktan sonra direk olarak Slovenya'ya giderek yeni takımının kampına katıldı. 5 günlük izinden fedakarlık yapan Trezeguet, bir an önce yeni takımına uyum sağlamak ve sezona hazır girmek istiyor. Yetenekli oyuncunun bu hareketi takdirle karşılandı. Yıldız futbolcu için hazırlanan videoda bir hat sanatçı, Trezeguet ismini kağıda yazıyor. Tecrübeli oyuncusu sonrasında, "Merhaba şampiyon takım taraftarı" ifadelerini kullanıyor. Trezeguet 88 numaralı formayı giyecek.