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    • 04.07.2022 11:51
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    • 04.07.2022 12:04
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    Trabzonspor transferi resmileştirdi!

    Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Trezeguet'in transferini resmileştirdi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada oyunucunun bonservisi için görüşmelere başlandığı belirtildi. Detaylar haberimizde...

    Trabzonspor transferi resmileştirdi!

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de tamamlayan Trezeguet ile anlaştığını duyurdu.

    Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    BEŞİNCİ TRANSFER

    Trezeguet, Trabzonspor'un bu sezonki beşinci transferi oldu.

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    Yıldız futbolcu, kariyerinde Kasımpaşa ve Başakşehir'de de forma giydi. Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olma başarısı gösteren futbolcu, sonrasında Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e transfer olmuştu.

    Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında katıldığı Başakşehir'de 13 maça çıkarken, 6 gol ve 4 asist ile oynamıştı.

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