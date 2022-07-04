Trabzonspor transferi resmileştirdi!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de tamamlayan Trezeguet ile anlaştığını duyurdu.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
BEŞİNCİ TRANSFER
Trezeguet, Trabzonspor'un bu sezonki beşinci transferi oldu.
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Yıldız futbolcu, kariyerinde Kasımpaşa ve Başakşehir'de de forma giydi. Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olma başarısı gösteren futbolcu, sonrasında Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e transfer olmuştu.
Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında katıldığı Başakşehir'de 13 maça çıkarken, 6 gol ve 4 asist ile oynamıştı.