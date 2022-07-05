PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu

LILLE İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU

2020-21 sezonunda Lille'i Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan Galtier'nin geçen sezon başında bulunduğu Nice, Fransa Kupası'nda final oynadı, ligi ise 5. sırada bitirdi. Galtier, Lille ile yaşadığı şampiyonlukta Türk oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten maksimum verim almış ve oyuncuların yıldızını parlatmıştı.