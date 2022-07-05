PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain'de (PSG) görevden alınan Mauricio Pochettino'nun yerine Christophe Galtier teknik direktörlüğe getirildi.
SÖZLEŞME İKİ YILLIK
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız teknik direktör Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
55 yaşındaki Galtier kariyerinde Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) ve Nice (2021-2022) kulüplerini çalıştırdı.
LILLE İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU
2020-21 sezonunda Lille'i Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan Galtier'nin geçen sezon başında bulunduğu Nice, Fransa Kupası'nda final oynadı, ligi ise 5. sırada bitirdi. Galtier, Lille ile yaşadığı şampiyonlukta Türk oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten maksimum verim almış ve oyuncuların yıldızını parlatmıştı.