Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.07.2022 15:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2022 15:53
    ABONE OL

    PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu

    Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdığını açıklayan Paris Saint Germain'in yeni teknik direktörü belli oldu. Başkent ekibi, Nice takımını çalıştıran Christophe Galtier ile anlaştığını duyurdu. Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i de çalıştıran Galtier, milli oyuncularımızın öncülüğünde Fransa Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşmıştı...

    AA
    PSG’de Galtier dönemi

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain'de (PSG) görevden alınan Mauricio Pochettino'nun yerine Christophe Galtier teknik direktörlüğe getirildi.

    SÖZLEŞME İKİ YILLIK

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız teknik direktör Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

    55 yaşındaki Galtier kariyerinde Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) ve Nice (2021-2022) kulüplerini çalıştırdı.

    LILLE İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU

    2020-21 sezonunda Lille'i Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan Galtier'nin geçen sezon başında bulunduğu Nice, Fransa Kupası'nda final oynadı, ligi ise 5. sırada bitirdi. Galtier, Lille ile yaşadığı şampiyonlukta Türk oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten maksimum verim almış ve oyuncuların yıldızını parlatmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kredi
    Haberler Spor PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu
        SON DAKİKA