İlk maçta kalitesini gösterdi! Fenerbahçeli Emre Mor'a tam puan

Yapılan yorumlarda, "Emre Mor'un Fenerbahçe'deki ilk maçı olduğuna emin miyiz. Sanki 40 yıldır bu takımda oynuyor gibi", "Kumaşını hemen belli etti. Rakip savunmanın tüm dengesini bozdu", "Nerede oynadığının farkında. İşte bu önemli. Aşı tutacak gibi görünüyor" şeklinde yorumlar yapıldı.