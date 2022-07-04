İlk maçta kalitesini gösterdi! Fenerbahçeli Emre Mor'a tam puan

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor'un çubuklu forma altında göstereceği performans merak konusuydu.
Fenerbahçe'nin 3 yıllığına Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor'un çubuklu forma altında göstereceği performans merak konusuydu.
Yapılan yorumlarda, "Emre Mor'un Fenerbahçe'deki ilk maçı olduğuna emin miyiz. Sanki 40 yıldır bu takımda oynuyor gibi", "Kumaşını hemen belli etti. Rakip savunmanın tüm dengesini bozdu", "Nerede oynadığının farkında. İşte bu önemli. Aşı tutacak gibi görünüyor" şeklinde yorumlar yapıldı.
Emre'nin gösterdiği performansın teknik direktör Jorge Jesus'u de memnun ettiği gelen haberler arasında.