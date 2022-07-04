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    İlk maçta kalitesini gösterdi! Fenerbahçeli Emre Mor'a tam puan

    Fenerbahçe'de Partizan maçının 2. yarısında oyuna giren Emre Mor adam eksiltmesi, patlayıcı sürati ve çalışkanlığı ile taraftarların gözüne girmeyi başardı. Geçen sezon çok iyi performans sergileyen Emre Mor, çubuklu forma ile kaldığı yerden devam etti.

    Emre Mor’a tam puan

    Fenerbahçe'nin 3 yıllığına Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor'un çubuklu forma altında göstereceği performans merak konusuydu.

    Partizan maçının 2. yarısında oyuna dahil olan genç futbolcu kalitesini ilk maçında belli etti. Oyuna girdikten sonra patlayıcı sürati, adam eksiltme özelliğini hemen gösteren Emre Mor'un çok istekli ve olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

    1-0 kazanılan Partizan maçı sonrasında ise Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada Emre Mor'a övgüler dizdi.

        Yapılan yorumlarda, "Emre Mor'un Fenerbahçe'deki ilk maçı olduğuna emin miyiz. Sanki 40 yıldır bu takımda oynuyor gibi", "Kumaşını hemen belli etti. Rakip savunmanın tüm dengesini bozdu", "Nerede oynadığının farkında. İşte bu önemli. Aşı tutacak gibi görünüyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

        Emre'nin gösterdiği performansın teknik direktör Jorge Jesus'u de memnun ettiği gelen haberler arasında.
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