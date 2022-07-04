Vidal Jesus’un eski takımına! G.Saray istiyordu...

Orta sahayı güçlendirmek için gündemine birçok yıldızı alan Galatasaray'da hedeflerden biri de Şilili yıldız Arturo Vidal'di.
İtalyan basınından yıldız oyuncu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
FLAMENGO DEVREDE
Habere göre, oyuncu için bir dönem Jorge Jesus'un çalıştırdığı Flamengo devreye girdi. Arturo Vidal ve Alexis Sanchez'in birlikte transfer edilmek istendiği belirtilirken, Gabriel Barbosa transferi döneminde iki kulüp arasında iyi ilişkiler gelişmesinin bu transferde etkili olabileceği belirtildi.
DYBALA İÇİN AYRILACAKLAR
Juventus'tan ayrılan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak isteyen İtalyan temsilcisi, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal ile yollarını ayırarak maaş bütçesinde yer açmak istiyor.