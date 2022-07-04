Vidal Jesus’un eski takımına! G.Saray istiyordu...

Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için Galatasaray'ın 5 milyon Euro yıllık maaş verdiği konuşuluyordu. 35 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih, Juventus, Barcelona gibi dev kulüplerde de forma giyerken, geride bıraktığımız sezonda 27 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 1 asist ile oynamıştı.

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