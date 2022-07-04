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    • Spor
    • 04.07.2022 10:24
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    • 04.07.2022 10:30
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    Vidal Jesus'un eski takımına! G.Saray istiyordu...

    Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan ve Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş ile operasyonu başlatan Galatasaray'da, hedef orta saha transferi... Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Arturo Vidal ile ilgili ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Arturo Vidal transferinde Galatasaray'ın rakipleri kimler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Vidal Jesus’un eski takımına! G.Saray istiyordu...

    Orta sahayı güçlendirmek için gündemine birçok yıldızı alan Galatasaray'da hedeflerden biri de Şilili yıldız Arturo Vidal'di.

    İtalyan basınından yıldız oyuncu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

    FLAMENGO DEVREDE

    Habere göre, oyuncu için bir dönem Jorge Jesus'un çalıştırdığı Flamengo devreye girdi. Arturo Vidal ve Alexis Sanchez'in birlikte transfer edilmek istendiği belirtilirken, Gabriel Barbosa transferi döneminde iki kulüp arasında iyi ilişkiler gelişmesinin bu transferde etkili olabileceği belirtildi.

    DYBALA İÇİN AYRILACAKLAR

    Juventus'tan ayrılan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak isteyen İtalyan temsilcisi, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal ile yollarını ayırarak maaş bütçesinde yer açmak istiyor.

        BOCA JUNIORS DA İSTİYOR

        Vidal ile ilgilenen kulüpler arasında Boca Juniors'un da olduğu biliniyor. Boca'nın oyuncuya 3 yıllık bir teklif yaptığı bildirilmişti.

        Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için Galatasaray'ın 5 milyon Euro yıllık maaş verdiği konuşuluyordu. 35 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih, Juventus, Barcelona gibi dev kulüplerde de forma giyerken, geride bıraktığımız sezonda 27 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 1 asist ile oynamıştı.

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