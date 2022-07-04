Galatasaray'da gözler Ganalı Caleb Ekuban'a çevrildi

Galatasaray'a sürpriz teklif... İtalyan temsilcisi Genoa'da forma giyen Gnalı forvet Caleb Ekuban menajerler aracılğıyla Galatasaray'a teklif edildi.

Genoa gelecek sezon Serie B'de oynayacağı için bazı oyuncularla yolları ayırıp maaş yükünden kurtulmayı planlıyor. Ganalı forvetin menajeri, oyuncusunu Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'e sundu.

Ergün, durumu Okan Buruk'a iletti. Buruk'un bu teklife vereceği cevaba göre transfer şekillenecek. Ekuban, Trabzonspor formasıyla ortaya koyduğu performansla büyük iz bırakmıştı.

Tecrübeli futbolcu geride kalan sezonda Genoa formasıyla 30 karşılaşmada forma giydi. 1 gol atarken 2 de asiste imza attı. İtalya Kupası'nda ise 3 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.