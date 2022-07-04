Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü ve takvimi! Derbi tarihleri ne zaman? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu için geri sayıma geçildi. Büyük bir heyecana sahne olacak lig 5 Ağustos'ta başlayacak. Süper Lig'de fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri de katılım sağladı.
Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un karşılaşacağı derbi haftaları da belli oldu.
İşte Süper Lig'de 2022-23 fikstürü ve derbi haftaları
Süper Lig'de 1. hafta fikstürü:
FTA Antalyaspor - Galatasaray
Fatih Karagümrük - Alanyaspor
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
Sivasspor - Gaziantep FK
MKE Ankaragücü - Konyaspor
Başakşehir - Kasımpaşa
İstanbulspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Ümraniyespor
Giresunspor - Adana Demirspor
Hatayspor - BAY
DERBİ HAFTALARI
4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
15. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
4 BÜYÜKLERİN BAY TARİHLERİ
Fenerbahçe: 6. haftayı BAY geçecek
Galatasaray: 9. haftayı BAY geçecek
Trabzonspor: 12. haftayı BAY geçecek
Beşiktaş: 17. haftayı BAY geçecek
SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN TARİHLERİ
5 Ağustos 2022: İlk Hafta
14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası
18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali
28 Mayıs 2023: Son hafta
BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMALAR
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gerçekleştirilen kura çekiminde açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
Mehmet Büyükekşi: 18 gündür iş başındayız. Kısa zamanda çok önemli adımlar attık.
Acil çözüm bekleyen 6 önemli konuyu hiç vakit kaybetmeden hayata geçirdik. Yabancı uygulamasını 1 yıl aynı şekilde devam ettirme kararı aldık.
21 yaş altı 3 tane 10 sefer milli olmuş oyuncuyu Süper Lig kulüpleri takımına katabilecek. Kulüp harcama limitlerine yeni düzenleme getirdik. Kangren haline gelmiş yayın ihalesini çok kısa sürede bitirdik.
SSK ve vergi borçlarından muafiyeti uzattık. Rezerv Lig'i getirdik. Deplasman seyircisi yasağını kaldırdık. Misafir takım seyircisini yüzde 10'dan 30'a kadar çıkardık.
Bu hafta MHK ve kurullar ile ilgili çalışmalarımızı da bu hafta inşallah bitireceğiz.
Dijitalleşmeyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Yıllardır ihtiyaç olan ve acil olan konularda önemli adımlar atacağız. Süper Lig'e değer katacak yeni projeler için adımlar atıyoruz. Süper Lig'in dünyada bilinirliğini artırmak için birçok çalışma yapıyoruz.
Ligin 150 ülkede yayınlanması için yeni bir hedef koyduk. Bu sayı önemli, artırmayı arzu ediyoruz. Anadolu kulüplerinde seyirci sayılarımız son derece az. Farklı etkinlikler yaparak bir taraftan seyirci sayısını, bir taraftan gelirlerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz.
SÜPER LİG 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ FUTBOL TAKIMLAR OLACAK?
Süper Lig'in 2022-2023 yeni sezonunda 19 takım mücadele edecek.
1. Lig'de 2021-2022 sezonununda ilk üç sırayı alarak üst lige çıkan Ümraniyespor, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü 2022-2023 sezonunu Süper Lig'de mücadele edecek.
İşte Süper Lig 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar;
Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Sivasspoor, Trabzonspor, Ümraniyespor
SÜPER LİG 2022-2023 FUTBOL SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.