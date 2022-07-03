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    • 03.07.2022 12:26
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    • 03.07.2022 12:26
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    Sturm Graz Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'i takibe aldı

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un göreve başlamasıyla birlikte bazı oyuncuların performansında gözle görülür bir artış gözlendi. Burak Kapacak, hazırlık kampında ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeyi başarırken İsmail Yüksek, Partizan maçında sahanın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Ortaya koyduğu futbol teknik ekip ve taraftarlardan tam not aldı. Genç futbolcunun performansı sonrası Sturm Graz'ın scoutlarını Yüksek’i yakından takip etme kararı aldıkları belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sturm Graz genç futbolcuyu takibe aldı

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve başlamasıyla birlikte bazı oyuncuların performansında gözle görülür bir artış gözlendi… Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızları gösterdikleri performansla Portekizli teknik adamın gözüne girmeyi başardı.

    Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon adeta yokları oynayan Burak Kapacak, hazırlık kampında ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeyi başardı. Fenerbahçe'nin bir başka genç yıldızı İsmail Yüksek de performansını artıran isimlerinden.

    İsmail Yüksek, dün oynanan Partizan maçında sahanın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Ortaya koyduğu futbol teknik ekip ve taraftarlardan tam not aldı.

    Genç orta saha, Partizan'a karşı rakip sahada yüzde 95'lik pas isabeti yakaladı. 23 yaşındaki orta saha rakipleriyle girdiği 5 ikili mücadeleyi kazandı. 2 hava topu mücadelesinde rakiplerine üstünlük kurdu. İsmail Yüksek 2 pas arası yaparken, 2 de top kazandı.

        23 yaşındaki futbolcunun performansı Partizan maçını tribünden izleyen Sturm Graz scoutlarını da çok etkiledi. Avusturya ekibinin scoutlarının bundan sonra İsmail Yüksek'i yakından takip etme kararı aldıkları belirtildi. Ayrıca Burak Kapacak'ı da takibe aldılar.

        Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan sadece 65 bin Euro ödeyerek transfer ettiği İsmail Yüksek, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor takımlarında kiralık olarak forma giydi.

        Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek genç yeteneği Partizan maçından sonra Jorge Jesus'un özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

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