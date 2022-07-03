Sturm Graz Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'i takibe aldı

23 yaşındaki futbolcunun performansı Partizan maçını tribünden izleyen Sturm Graz scoutlarını da çok etkiledi. Avusturya ekibinin scoutlarının bundan sonra İsmail Yüksek'i yakından takip etme kararı aldıkları belirtildi. Ayrıca Burak Kapacak'ı da takibe aldılar.

Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan sadece 65 bin Euro ödeyerek transfer ettiği İsmail Yüksek, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor takımlarında kiralık olarak forma giydi.