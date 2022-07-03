Sturm Graz Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'i takibe aldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve başlamasıyla birlikte bazı oyuncuların performansında gözle görülür bir artış gözlendi… Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızları gösterdikleri performansla Portekizli teknik adamın gözüne girmeyi başardı.
Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon adeta yokları oynayan Burak Kapacak, hazırlık kampında ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeyi başardı. Fenerbahçe'nin bir başka genç yıldızı İsmail Yüksek de performansını artıran isimlerinden.
İsmail Yüksek, dün oynanan Partizan maçında sahanın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Ortaya koyduğu futbol teknik ekip ve taraftarlardan tam not aldı.
Genç orta saha, Partizan'a karşı rakip sahada yüzde 95'lik pas isabeti yakaladı. 23 yaşındaki orta saha rakipleriyle girdiği 5 ikili mücadeleyi kazandı. 2 hava topu mücadelesinde rakiplerine üstünlük kurdu. İsmail Yüksek 2 pas arası yaparken, 2 de top kazandı.