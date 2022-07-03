Galatasaray Norveçli santrfor Botheim transferi için ince eleyip sık dokuyor





SAVAŞ NEDENİYLE FESH ETTİ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA'nın futbolculara tanıdığı sözleşme fesih hakkını kullanarak mayıs ayında Krasnodar ile olan kontratını sonlandıran 22 yaşındaki forvet, serbest oyuncu statüsünde. Ancak Rus ekibi bu feshin haksız olduğunu düşünüyor. Krasnodar, oyuncuyu transfer edecek kulübün 20 milyon Euro tazminat ödemesi gerektiğini öne sürüyor. Yönetim de bu durumun ileride yaratabileceği hukuki sıkıntılar nedeniyle detaylı bir araştırma yapıyor.