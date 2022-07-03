Galatasaray Norveçli santrfor Botheim transferi için ince eleyip sık dokuyor

Galatasaray Yönetimi Teknik Direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Norveçli santrfor Erik Botheim ile temasa geçtiği ve yıldız oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.
SAVAŞ NEDENİYLE FESH ETTİ
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA'nın futbolculara tanıdığı sözleşme fesih hakkını kullanarak mayıs ayında Krasnodar ile olan kontratını sonlandıran 22 yaşındaki forvet, serbest oyuncu statüsünde. Ancak Rus ekibi bu feshin haksız olduğunu düşünüyor. Krasnodar, oyuncuyu transfer edecek kulübün 20 milyon Euro tazminat ödemesi gerektiğini öne sürüyor. Yönetim de bu durumun ileride yaratabileceği hukuki sıkıntılar nedeniyle detaylı bir araştırma yapıyor.
İTALYANLAR DA DEVREDE
Hukuksal araştırma sonucunda bir sorun görülmezse Norveçli golcü ile sözleşme imzalanacak. Rus ekibi Krasnodar, Erik Botheim için Bodo Glimt'e 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Birçok takımın transfer listesinde olan Botheim için İtalyan kulübü Salernitana'nın sportif direktör De Santics, "Oyuncunun kulübüyle olan durumunu inceliyoruz. Botheim'le anlaşacağımızı umuyorum" diye konuştu.