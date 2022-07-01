Galatasaray Norveçli yıldızı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor: Zor hedef Erik Botheim

Cimbom, yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen genç yetenekten indirim istedi. Görüşmeler halen sürüyor... Sarı-Kırmızılılar yıldız oyuncuyu transfer ederek hem kadroyu güçlendirmek hem de ilerisi için iyi bir yatırım yapmayı planlıyor.