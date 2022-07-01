Galatasaray Norveçli yıldızı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor: Zor hedef Erik Botheim

Galatasaray, Norveçli yıldız golcü Erik Botheim için ısrarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki golcünün inadını kırmak için yoğun mesai harcıyor.
Cimbom, yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen genç yetenekten indirim istedi. Görüşmeler halen sürüyor... Sarı-Kırmızılılar yıldız oyuncuyu transfer ederek hem kadroyu güçlendirmek hem de ilerisi için iyi bir yatırım yapmayı planlıyor.
Ocak ayında 7.5 milyon Euro karşılığında Rus ekibi Krasnodar'a transfer olan Erik Botheim savaş nedeniyle forma giyemedi. Geçen sezon Bodo Glimt formasıyla 14 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Norveçli futbolcu 1.85 boyunda.