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    Galatasaray Norveçli yıldızı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor: Zor hedef Erik Botheim

    Galatasaray, 2.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen Erik Botheim’ın inadın ı kırmak için bastırıyor... Aslan transferde oldukça ısrarcı.

    Zor hedef Botheim
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    Galatasaray, Norveçli yıldız golcü Erik Botheim için ısrarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki golcünün inadını kırmak için yoğun mesai harcıyor.

    Cimbom, yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen genç yetenekten indirim istedi. Görüşmeler halen sürüyor... Sarı-Kırmızılılar yıldız oyuncuyu transfer ederek hem kadroyu güçlendirmek hem de ilerisi için iyi bir yatırım yapmayı planlıyor.

    Ocak ayında 7.5 milyon Euro karşılığında Rus ekibi Krasnodar'a transfer olan Erik Botheim savaş nedeniyle forma giyemedi. Geçen sezon Bodo Glimt formasıyla 14 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Norveçli futbolcu 1.85 boyunda.

        Botheim tüm alt yaş kategorilerinde Norveç Milli Takım'nın formasını terletti. Bodo formasıyla 46 maçta 22 gol atıp 10 asist yapan Erik Botheim geleceğin çok önemli yıldızı olarak gösteriliyor.

        Genç yıldız hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA'nın futbolculara tanıdığı sözleşme fesih hakkını kullanarak mayıs ayında Krasnodar ile olan kontratını sonlandıran 22 yaşındaki forvet serbest oyuncu statüsünde. Botheim'ın İtalya, İngiltere ve İskoçya'dan da talipleri var.
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