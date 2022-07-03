Fenerbahçe'de kritik saatler! Sörloth temasları sürerken, Belotti'nin menajeri ile masaya oturulacak





MÜJDE HER AN GELEBİLİR

Alman kulübü Leipzig, Alexander Sörloth'un bonservis bedelini 8 milyon Euro'ya çektiği öğrenildi. Hem Sörltoh hem de Leipzig ile görüşmelerini aralıksız sürdüren Fenerbahçe böylelikle transfere bir adım daha yaklaşmış oldu. Bu hafta içinde olumlu anlamda önemli gelişmelerin olabileceği de ifade ediliyor. Sörloth tarafında ise ufak tefek bazı prüzlerin olduğu maddi olarak tarafların birbirine oldukça yakın oldukları bilgisi de geldi. Bu arada Fenerbahçe'nin hedefinde olan isimlerden olan İtalyan santrfor Andrea Belotti transferinde de hareketlilik sürüyor. Fenerbahçeli yetkililerin İtalyan golcünün menajeri ile bugün bir araya geleceği belirtiliyor. Gerek oyuncunun maaşı gerekse de imza parası konusunda en net bilgilerin bugün çıkması bekleniyor. Torino'dan resmen ayrılan Belotti'nin bonservis ücreti bulunmuyor.