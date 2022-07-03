Beşiktaş Sporting Lizbon forması giyen yıldız futbolcu Cabral için yeni bir teklif hazırladı

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, bir yandan kadrodan gönderilecek isimleri belirlerken bir yandan da önümüzdeki sezonun takviyelerini yapmaya başladı... Romain Saiss ve Gedson Fernandes'ten sonra eski oyuncusu Cenk Tosun'la da anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar, sol kanat için ise Jovane Cabral için ısrarını sürdürüyor... Daha önce Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3 milyon Euro teklif eden Kara Kartal'ın bu fiyatı biraz daha artırarak transferi noktalamak istediği öğrenildi. 24 yaşındaki genç yıldızın gelecek sezon Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi sona eriyor. 2018 yılından beri Portekiz ekibinin formasını giyen Cabral'ı Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de kadroda görmeyi çok istiyor... Sol kanatta forma giyen Cabral, sağ kanat ve forvet pozisyonunda görev yapabiliyor. Cabral geçen sezon yarım sezonluğuna İtalya'nın iddialı takımlarından Lazio'ya kiralanmıştı. Geçen sezon 21 karşılaşmada forma giyen genç yetenek 4 gol atarken 1 asist yaptı.

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