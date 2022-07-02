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    Fenerbahçe 2 süper golcüden birine çubukluyu giydirecek! Ya Sörloth ya Belotti

    Santrfor için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Sörloth için Leipzig'e yeni bir teklif yapmaya hazırlanırken, İtalyan golcü Belotti için de devreye girdi. Andrea Belotti dün kulübü Torino'dan resmen ayrıldı ve boşa çıktı. Sarı-Lacivertliler, 2 yıldızdan birini kapmak için tüm şartları zorlayacak.

    Ya Sörloth ya Belotti
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    Yeni sezonda mutlak olarak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe santrfor transferi için gaza basmış durumda. Fenerbahçe'nin gündeminde şu anda 2 yıldız isim var. Bunlardan birisi Norveçli golcü Alexander Sörloth diğeri ise İtalyan santrfor Andrea Belotti. Fenerbahçe yaklaşık 1.5 ay önce Sörloth için ilk hamleyi yapmıştı. Yönetim, Sörloth'un menajeri Morten Wivestad'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmiş ve ilk teması sağlamıştı. Fenerli kurmaylar şimdi ikinci bir teklif için Alman kulübünün kapısını çalacak. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Sörloth için şu ana kadar Leipzig'e ciddi bir teklif ulaşmamış olmasını avantaja çevirmek istiyor. Bu arada İtalyan golcü Andrea Beltotti, dün kulübü Torino'dan resmen ayrıldı. İtalyan yıldız için de bir teklif hazırlayan Fenerbahçe 28 yaşındaki santrfor için şartlarını zorlayacak. Andrea Belotti'nin bonservisi elinde olduğu için oyuncuya ayrıca imza parası da teklif edilecek. Belotti'yi isteyen başka kulüpler olması nedeniyle işler zor olsa da Fenerbahçe hem maddi açıdan şartlarını zorlayacak hem de Şampiyonlar Ligi kozunu ortaya koyacak. 28 yaşında ve 1.81 boyunda olan Andrea Belotti'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro civarında. Ancak bonservisi elinde olduğu için böyle bir paranın ödenmesi söz konusu değil. 44 kez İtalya Milli Takım forması giyen Belotti bu maçlarda 12 kez fileleri sarsmayı başardı.



    YÖNETİM ŞARTLARI ZORLAYACAK
    Yeni sezona 1. sınıf bir golcü ile girmek isteyen Fenerbahçe, Sörloth ile birlikte Andrea Belotti için yoğun çaba sarfediyor. Belotti için şartlar ağır olsa da Fenerbahçe bu şartları zorlayacak. Norveçli santrfor Alexander Sörloth için ise Fenerbahçe Alman kulübü Leipzig'e yeni bir teklifle gidecek. Önümüzdeki 1 haftalık süreç çok önemli.

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    Haberler Spor Fenerbahçe 2 süper golcüden birine çubukluyu giydirecek! Ya Sörloth ya Belotti
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