Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş ve Sporting Lizbon arasında Jovane Cabral pazarlığı! Fark 1 milyon Euro

    Sol kanat Jovane Cabral’ın transferinde Marsilya devreden çıktı. Beşiktaş oyuncunun bonservisine 4 milyon Euro önerdi. Sporting ise 5 milyon Euro istedi. Pazarlıklar devam ediyor.

    Cabral’da fark 1 milyon Euro

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Jovane Cabral'ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların futbolcuyla ilgili son girişimi ve detayları ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş, İtalyan ekibi Lazio'nun Sporting Lizbon'dan kiraladığı futbolcunun transferi için 4 milyon Euro önerdi. Fakat; Sporting Lizbon ise futbolcu için 5 milyon Euro'da ısrarcı. Henüz orta yol bulunabilmiş değil. Siyah-beyazlılar daha yüksek bir rakama sıcak bakmıyor. Beşiktaş ile Sporting Lizbon'un anlaşmasının mümkün olabileceği Portekiz basını tarafından iddia ediliyor. Cabral için devrede olduğu gündeme gelen Ligue 1 temsilcisi Marsilya'nın ise aşama kaydedemediği gündemde. Marsilya transfer masasından da kalktı, bu defteri kapattı.



    HABER BEKLENİYOR
    Önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Lazio'da 4 maçta 1 gol attı. Sporting Lizbon'da ise Cabral, 17 maçta 3 gol 1 asist üretti. 1.74 boyundaki futbolcunun Sporting Lizbon ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Cabral, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye Madrid’de istediğini aldı!
    Haberler Spor Beşiktaş ve Sporting Lizbon arasında Jovane Cabral pazarlığı! Fark 1 milyon Euro
        SON DAKİKA