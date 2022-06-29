Beşiktaş ve Sporting Lizbon arasında Jovane Cabral pazarlığı! Fark 1 milyon Euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Jovane Cabral'ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların futbolcuyla ilgili son girişimi ve detayları ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş, İtalyan ekibi Lazio'nun Sporting Lizbon'dan kiraladığı futbolcunun transferi için 4 milyon Euro önerdi. Fakat; Sporting Lizbon ise futbolcu için 5 milyon Euro'da ısrarcı. Henüz orta yol bulunabilmiş değil. Siyah-beyazlılar daha yüksek bir rakama sıcak bakmıyor. Beşiktaş ile Sporting Lizbon'un anlaşmasının mümkün olabileceği Portekiz basını tarafından iddia ediliyor. Cabral için devrede olduğu gündeme gelen Ligue 1 temsilcisi Marsilya'nın ise aşama kaydedemediği gündemde. Marsilya transfer masasından da kalktı, bu defteri kapattı.