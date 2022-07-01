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    Trabzonspor genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor: Güven Yalçın sürprizi

    Forvet hattı için Haji Wright ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Güven Yalçın için hamle yaptı. Güven Yalçın, Beşiktaş'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

    Güven Yalçın sürprizi

    Trabzonspor'dan Güven Yalçın hamlesi... Bordo- Mavililer'in Beşiktaş'la sözleşmesi biten Güven Yalçın'la pazarlık halinde olduğu belirlendi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın onay verdiği 23 yaşındaki futbolcunun menajeri vasıtasıyla Trabzonspor'la görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Karadeniz Fırtınası'nın maddi konularda anlaşma sağlanması halinde serbest durumda bulunan Güven'e imza attıracağı ileri sürüldü. Güven'in Serie B ekibi Genoa'nın listesinde olduğu da iddia edildi. Bilindiği gibi Trabzonspor forvet hattı için geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright ile de görüşmelerini sürdürüyor.

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