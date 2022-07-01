Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.07.2022 08:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2022 08:50
    ABONE OL

    De Colo Fenerbahçe'den ayrıldı!

    Fenerbahçe Beko basketbolcusu Nando De Colo, sarı lacivertli kulüpten ayrıldı. Yıldız basketbolcunun yeni durağı da belli oldu. Peki Nando De Colo hangi kulüple anlaştı? Detaylar haberimizde...

    AA
    De Colo Fenerbahçe’den ayrıldı!

    Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Nando De Colo ile yollarını ayırdığını açıkladı.


    Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-20 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte takımımızın en değerli parçalarından biri olan Nando De Colo ile yollarımız ayrılmıştır. Sözleşmesi 2021-22 sezonunda sona eren sporcumuz, kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır. Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando De Colo'ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz." denildi.

    ASVEL TRANSFERİ DUYURDU

    Fransız ekibi LDLC ASVEL, Nando De Colo'yu transfer ettiğini açıkladı. 35 yaşındaki basketbolcu, 2 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İETT dehşet saçtı küçük kız ölümden döndü!
    Haberler Spor De Colo Fenerbahçe'den ayrıldı!
        SON DAKİKA