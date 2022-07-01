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    Fenerbahçe, Norveçli yıldızın transferi için bir kez daha harekete geçiyor: 2. Sörloth harekatı

    1.5 ay önce Alexander Sörloth’un menajeri Morten Wivestad’la İstanbul’da bir araya gelen Sarı-Lacivertliler, Mariano Diaz’la ilgili ortaya çıkan soru işaretleri nedeniyle rotayı yeniden Norveçli'ye kırdı...

    2. Sörloth harekatı
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    Sezon planlamasında önemli bir yeri olan forvet takviyesi için çalışmalara hız veren Fenerbahçe'de yeniden Alexander Sörloth sesleri yükseliyor.

    Bir süredir Real Madrid formasını giyen Mariano için girişimlerde bulunan ve transferde önemli yol alan Sarı-Lacivertliler'in Dominikli yıldızla ilgili birçok çekinge yaşadığı öğrenildi.

    LEIPZIG'E TEKLİF YOK
    Yönetimin     bunun üzerine rotayı, aslında transfer listesinin ilk sırasında yer alan Sörloth'a çevirdiği belirlendi. Fenerbahçe yaklaşık 1.5 ay önce Norveçli futbolcuyla ilgili ilk hamleyi yapmıştı.

        Yönetim, Sörloth'un menajeri Wivestad'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmiş ve ilk teması sağlamıştı. O dönem yüksek maliyetten dolayı tecrübeli yıldız için beklemeye geçen Sarı-Lacivertliler şimdi yeniden kolları sıvamış durumda.

        Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Sörloth için şu ana kadar Leipzig'e ciddi bir teklif ulaşmamış olmasını avantaja çevirmek istiyor.

        FEDAKARLIK ZAMANI
        Yönetimin         Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ve ardından da Sörloth'un menajeri Morten Wivestad'la ikinci kez masaya oturacağı ifade edildi. Başkan Ali Koç'un forvet transferinde artık nokta atış yapmak istediği ve bu nedenle Norveçli yıldız için şartları zorlama kararı aldığı gelen bilgiler arasında.

        TÜRKİYE SONRASI DÜŞÜŞTE
        2019-20 sezonunda Trabzonspor forması altında gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth ne Almanya'da ne İspanya'da beklentileri karşılayamadı.

        Geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasıyla 42 resmi maçta oynayan Sorlöth sadece 7 gol atarak hayal kırıklığı yarattı.
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