Fenerbahçe, Norveçli yıldızın transferi için bir kez daha harekete geçiyor: 2. Sörloth harekatı

FEDAKARLIK ZAMANI

Yönetimin Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ve ardından da Sörloth'un menajeri Morten Wivestad'la ikinci kez masaya oturacağı ifade edildi. Başkan Ali Koç'un forvet transferinde artık nokta atış yapmak istediği ve bu nedenle Norveçli yıldız için şartları zorlama kararı aldığı gelen bilgiler arasında.

TÜRKİYE SONRASI DÜŞÜŞTE

2019-20 sezonunda Trabzonspor forması altında gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth ne Almanya'da ne İspanya'da beklentileri karşılayamadı.

Geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasıyla 42 resmi maçta oynayan Sorlöth sadece 7 gol atarak hayal kırıklığı yarattı.