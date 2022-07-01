Fenerbahçe, Norveçli yıldızın transferi için bir kez daha harekete geçiyor: 2. Sörloth harekatı

Sezon planlamasında önemli bir yeri olan forvet takviyesi için çalışmalara hız veren Fenerbahçe'de yeniden Alexander Sörloth sesleri yükseliyor.
Bir süredir Real Madrid formasını giyen Mariano için girişimlerde bulunan ve transferde önemli yol alan Sarı-Lacivertliler'in Dominikli yıldızla ilgili birçok çekinge yaşadığı öğrenildi.
LEIPZIG'E TEKLİF YOK
Yönetimin bunun üzerine rotayı, aslında transfer listesinin ilk sırasında yer alan Sörloth'a çevirdiği belirlendi. Fenerbahçe yaklaşık 1.5 ay önce Norveçli futbolcuyla ilgili ilk hamleyi yapmıştı.