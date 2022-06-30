25 yaşındaki Henry Onyekuru daha önce 3 dönem kiralık olarak Türkiye'de kiralık olarak Galatasaray forması giymiş ve attığı gollerle futbolseverlerin hafızasında iyi bir iz bırakmıştı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Henry Onyekuru için şu anki kulübü Olympiakos geçen sezon Monaco'ya 4.5 milyon Euro bonservis ödedi.

Onyekuru geçen sezon Olympiakos'ta 27 maçta attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle beklentilerin bir hayli uzağında kalarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı.