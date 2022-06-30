Henry Onyekuru bombası patlamak üzere!
Beşiktaş sol kanat transferi için ataklarını sıklaştırdı. Forvet mevkisi için Burnley'den Wout Weghorst'un kiralanması konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, sol kanada transfer edilmesi planlanan Jackson Muleka'dan gelen kötü haberle sarsıldı.
MULEKA, BURNLET İLE ANLAŞTI
Beşiktaş'ın Weghorst için anlaşma sağladığı Burnley, Siyah-Beyazlılar'ın istediği Jackson Muleka için kulübü Standard Liege ile anlaşma sağladı.
Demokratik Kongolu futbolcunun Burnley'e transferi artık imzaya kaldı.
Sol kanat için ilk hedef olan Muleka'da istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, bu bölge için alternatifler arasında yer alan Jovane Cabral konusunda da kulübü Sporting Lizbon ile bir türlü orta yolu bulamadı.
Sporting Lizbon'un 5 milyon Euro civarında bir bonservis istediği 24 yaşındaki Cabral'a bu parayı vermek istemeyen Beşiktaş, sol kanat transferi için rotayı tanıdık bir isme çevirmek zorunda kaldı.
HENRY ONYEKURU RADARA GİRDİ
Beşiktaş yönetiminin sol kanat mevkisi için alternatifler arasında yer alan Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru ile yaşanan son gelişmeler üzerine temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.
Olympiakos'ta kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Onyekuru için Yunan ekibi ile masaya oturmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Nijeryalı kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.