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    • 30.06.2022 21:29
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    • 30.06.2022 21:40
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    Henry Onyekuru bombası! Süper Lig devi peşine düştü

    Henry Onyekuru Süper Lig yolunda! Forvet mevkisini Wout Weghorst’u kadrosuna katarak güçlendirmeye hazırlanan Beşiktaş, sol kanat için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar rotayı tanıdık bir isme çevirdi. Beşiktaş, Galatasaray’ın eski futbolcusu Henry Onyekuru ile temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Henry Onyekuru bombası! Süper Lig devi peşine düştü

    Henry Onyekuru bombası patlamak üzere!

    Beşiktaş sol kanat transferi için ataklarını sıklaştırdı. Forvet mevkisi için Burnley'den Wout Weghorst'un kiralanması konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, sol kanada transfer edilmesi planlanan Jackson Muleka'dan gelen kötü haberle sarsıldı.

    MULEKA, BURNLET İLE ANLAŞTI
    Beşiktaş'ın Weghorst için anlaşma sağladığı Burnley, Siyah-Beyazlılar'ın istediği Jackson Muleka için kulübü Standard Liege ile anlaşma sağladı.

    Demokratik Kongolu futbolcunun Burnley'e transferi artık imzaya kaldı.

    Sol kanat için ilk hedef olan Muleka'da istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, bu bölge için alternatifler arasında yer alan Jovane Cabral konusunda da kulübü Sporting Lizbon ile bir türlü orta yolu bulamadı.

    Sporting Lizbon'un 5 milyon Euro civarında bir bonservis istediği 24 yaşındaki Cabral'a bu parayı vermek istemeyen Beşiktaş, sol kanat transferi için rotayı tanıdık bir isme çevirmek zorunda kaldı.

    HENRY ONYEKURU RADARA GİRDİ
    Beşiktaş yönetiminin sol kanat mevkisi için alternatifler arasında yer alan Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru ile yaşanan son gelişmeler üzerine temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

    Olympiakos'ta kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Onyekuru için Yunan ekibi ile masaya oturmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Nijeryalı kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

        Olympiakos'tan ayrılması beklenen Onyekuru'nun da Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istediği ve transferi için kulübünden kolaylık isteyeceği konuşuluyor.

        Muleka'yı Burnley'e kaptıran Beşiktaş'ın Onyekuru ile temasa geçtikten sonra bir yandan da Jovane Cabral için Sporting Lizbon ile pazarlıklarına devam edeceği belirtiliyor. Eğer Cabral'dan sonuç alınmazsa Onyekuru'ya imza attırılması hedefleniyor.

        25 yaşındaki Henry Onyekuru daha önce 3 dönem kiralık olarak Türkiye'de kiralık olarak Galatasaray forması giymiş ve attığı gollerle futbolseverlerin hafızasında iyi bir iz bırakmıştı.

        Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Henry Onyekuru için şu anki kulübü Olympiakos geçen sezon Monaco'ya 4.5 milyon Euro bonservis ödedi.

        Onyekuru geçen sezon Olympiakos'ta 27 maçta attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle beklentilerin bir hayli uzağında kalarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
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