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    • Spor
    • 30.06.2022 11:57
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    • 30.06.2022 12:07
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    Özel Haber | Zajc için kritik görüşme!

    Fenerbahçe'de bir dönem gönderilecekler listesinde yer alan, sonrasında ise gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Miha Zajc, gelecek sezonda takımda olmayabilir. Jorge Jesus'un kadroda ilk 11 oyuncusu olarak düşünmediği Zajc'ın satışına onay verileceği öğrenildi. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Zajc için kritik görüşme!

    Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Sloven yıldız ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu gelecek sezon kadroda olmayabilir.

    ONAY VERİLECEK

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gelecek sezon ilk 11'de düşünmediği Miha Zajc'ın menajerinin kısa bir süre içinde İstanbul'a gelerek başkan Ali Koç ile masaya oturması bekleniyor. Sarı-lacivertli Yönetimin İtalya'dan teklifler alan yıldız oyuncunun satışına onay vereceği belirtildi.

    Sloven yıldız Miha Zajc için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe, şartların oluşması durumunda transferde kolaylık sağlayacak. Sarı-Lacivertli Yönetim bu satışla hem yabancı kontenjanını rahatlatacak hem de transferler için kaynak oluşturacak.

    İSMAİL KARTAL'IN PRENSİYDİ

    27 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda 41 kez Fenerbahçe forması giyerken 9 gol ve 2 asiste imza attı. Özellikle İsmail Kartal'ın göreve gelmesinden sonra performansını artıran yıldız futbolcu taraftarların gönlünde de taht kurmayı başardı.

    İTALYAN EKİPLERİ BEKLİYOR

    Zajc için İtalya Ligi ekiplerinden Genoa, Venezia ve Cagliari hazırda bekliyor... Sarı-Lacivertliler'de Zajc'ın menajeriyle yapılacak kritik toplantı sonrası İtalyan takımlarının resmi teklifte bulunması bekleniyor.
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        Haberler Spor Özel Haber | Zajc için kritik görüşme!
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