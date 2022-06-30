Özel Haber | Zajc için kritik görüşme!

ONAY VERİLECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gelecek sezon ilk 11'de düşünmediği Miha Zajc'ın menajerinin kısa bir süre içinde İstanbul'a gelerek başkan Ali Koç ile masaya oturması bekleniyor. Sarı-lacivertli Yönetimin İtalya'dan teklifler alan yıldız oyuncunun satışına onay vereceği belirtildi.

Sloven yıldız Miha Zajc için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe, şartların oluşması durumunda transferde kolaylık sağlayacak. Sarı-Lacivertli Yönetim bu satışla hem yabancı kontenjanını rahatlatacak hem de transferler için kaynak oluşturacak.