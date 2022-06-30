Özel Haber | Yine mi savaş çıkacak? Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya

FLAŞ BİR HAMLE DAHA

Kısa süre önce, Beşiktaş'ın ısrarla istediği Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş'ı ezeli rakibinin elinden alan Galatasaray'dan bir flaş hamle daha geldiği iddia ediliyor.

Belçika basınının iddiasına göre Kartal'ın en büyük transfer hedeflerinden biri olan Jackson Muleka için Cimbom da devreye girdi. "voelbalnieuws.be" isimli internet sitesinde yer alan habere göre Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı Kongolu forvetle Anderhecht ve Burnley'in yanı sıra Galatasaray da yakından ilgileniyor.