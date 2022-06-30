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    • Spor
    • 30.06.2022 12:05
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    • 30.06.2022 12:14
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    Özel Haber | Yine mi savaş çıkacak? Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya

    Son iki sezondur bolca karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş, bir kez daha transferde rakip olmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın istediği Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine katan sarı kırmızılılar, bir isimde daha Beşiktaş'ın karşısında yer alıyor...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Yine mi savaş çıkacak?

    Son iki sezonda transferde sık sık karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki savaş bitmiyor.

    FLAŞ BİR HAMLE DAHA

    Kısa süre önce, Beşiktaş'ın ısrarla istediği Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş'ı ezeli rakibinin elinden alan Galatasaray'dan bir flaş hamle daha geldiği iddia ediliyor.

    Belçika basınının iddiasına göre Kartal'ın en büyük transfer hedeflerinden biri olan Jackson Muleka için Cimbom da devreye girdi. "voelbalnieuws.be" isimli internet sitesinde yer alan habere göre Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı Kongolu forvetle Anderhecht ve Burnley'in yanı sıra Galatasaray da yakından ilgileniyor.

    GALATASARAY'A ÇOK YAKIN

    Hatta haberde, "Anderlecht şu anda transferi bitirmeye en yakın kulüp. Anderlecht'in en ciddi rakibi de Galatasaray" ifadesi kullanıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk'un forvet hattında büyük bir değişim planladığı ve yönetimin 2-3 hamle birden yapabileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Spor Özel Haber | Yine mi savaş çıkacak? Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya
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