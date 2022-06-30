Özel Haber | Cimbom'a Pedro'da 4 rakip! En şanslı takım hangisi?

Hücum bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Joao Pedro sesleri yükseliyor. İtalyan basını, Brezilyalı yıldızla ilgili haberlerine bugün de devam ediyor. Cagliari kulübüne yakın bir internet sitesine göre Sarı-Kırmızılılar'la birlikte tam 4 kulüp şu anda Joao Pedro'yu kadrosuna katmak için uğraşıyor.