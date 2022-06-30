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    • 30.06.2022 12:36
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    • 30.06.2022 12:43
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    Özel Haber | Cimbom'a Pedro'da 4 rakip! En şanslı takım hangisi?

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Joao Pedro bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği isim için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar en kısa sürede transferi bitirmek isterken, İtalya'dan da oyuncuya talipler bulunuyor. Transferde Galatasaray'ın rakipleri kimler? İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a Pedro’da 4 rakip!

    Hücum bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Joao Pedro sesleri yükseliyor. İtalyan basını, Brezilyalı yıldızla ilgili haberlerine bugün de devam ediyor. Cagliari kulübüne yakın bir internet sitesine göre Sarı-Kırmızılılar'la birlikte tam 4 kulüp şu anda Joao Pedro'yu kadrosuna katmak için uğraşıyor.

    CİMBOM RAKİPLERİNİN ÖNÜNDE
    Bu kulüplerin Torino, Sassuolo, Monza ve Salernitana olduğu ifade ediliyor. Ancak haberde, Galatasaray 4 rakibinden de bir adım önce olduğu belirtilerek, "Galatasaray'ın ekonomik gücü, bu transferde tüm rakiplerinin önüne geçebilecek düzeyde" yorumu yapıldı.

    takvim.com.tr DETAYLARA ULAŞTI
    takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Cagliari kulübüne 3.5 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptı. 30 yaşındaki Joao Pedro'ya ise 2 milyon Euro maaş ve 2+1 yıllık sözleşme önerildi.

        OKAN BURUK BASKI YAPIYOR
        Şu anda taraflar arasında pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu transferin bitirilmesi için futbol direktörü Cenk Ergün'e baskı yaptığı da gelen bilgiler arasında.

        İTALYA'YI SEÇTİ
        Joao Pedro geride bıraktığımız sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maçta 13 gol atıp, 4 asist yaparak 17 gole direkt katkı sağladı.
        Brezilya doğumlu olan Joao Pedro, Milli Takım tercihini İtalya'dan yana kullanmış ve Gök Mavililer ile ilk maçına Türkiye ile oynanan hazırlık maçında çıkmıştı.

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        Haberler Spor Özel Haber | Cimbom'a Pedro'da 4 rakip! En şanslı takım hangisi?
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