Özel Haber | Cimbom'a Pedro'da 4 rakip! En şanslı takım hangisi?

Hücum bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Joao Pedro sesleri yükseliyor. İtalyan basını, Brezilyalı yıldızla ilgili haberlerine bugün de devam ediyor. Cagliari kulübüne yakın bir internet sitesine göre Sarı-Kırmızılılar'la birlikte tam 4 kulüp şu anda Joao Pedro'yu kadrosuna katmak için uğraşıyor.
CİMBOM RAKİPLERİNİN ÖNÜNDE
Bu kulüplerin Torino, Sassuolo, Monza ve Salernitana olduğu ifade ediliyor. Ancak haberde, Galatasaray 4 rakibinden de bir adım önce olduğu belirtilerek, "Galatasaray'ın ekonomik gücü, bu transferde tüm rakiplerinin önüne geçebilecek düzeyde" yorumu yapıldı.
takvim.com.tr DETAYLARA ULAŞTI
takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Cagliari kulübüne 3.5 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptı. 30 yaşındaki Joao Pedro'ya ise 2 milyon Euro maaş ve 2+1 yıllık sözleşme önerildi.