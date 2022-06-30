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    • Spor
    • 30.06.2022 13:07
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    • 30.06.2022 13:52
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    Ömer Toprak yurda döndü! İşte yeni kulübü...

    Gurbetçi futbolcu Ömer Toprak, Süper Lig ekibi ile sözleşme imzaladı. Stoper mevkisinde görev yapan oyuncunun transferi, kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu. Ömer Toprak hangi kulübe transfer oldu? Detaylar haberimizde...

    Ömer Toprak yurda döndü!

    Gurbetçi stoper Ömer Toprak, Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Antalyaspor'a transfer oldu. Türkiye'de daha önce foma giymeyen oyuncu, 2 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    NURİ ŞAHİN'İN YOL ARKADAŞI
    Ömer Toprak, Borussia Dortmund ve Werder Bremen'den takım arkadaşı Nuri Şahin'in öğrencisi olarak Antalyaspor'da oynayacak.

        BUNDESLIGA'DA ARANAN İSİMDİ
        Almanya Bundesliga'da Freiburg, Leverkusen, Borussia Dortmund, Werder Bremen gibi kulüplerde forma giyen Toprak, Türk Milli Takımı ile de 27 karşılaşmaya çıkıp 2 gol kaydetti.

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        Haberler Spor Ömer Toprak yurda döndü! İşte yeni kulübü...
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