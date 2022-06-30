Ömer Toprak yurda döndü! İşte yeni kulübü...

Gurbetçi stoper Ömer Toprak, Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Antalyaspor'a transfer oldu. Türkiye'de daha önce foma giymeyen oyuncu, 2 yıllık sözleşmeye imzasını attı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
NURİ ŞAHİN'İN YOL ARKADAŞI
Ömer Toprak, Borussia Dortmund ve Werder Bremen'den takım arkadaşı Nuri Şahin'in öğrencisi olarak Antalyaspor'da oynayacak.