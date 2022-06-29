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    • 29.06.2022 14:29
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    • 29.06.2022 14:33
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    Özel Haber | İşte Joao Pedro gerçekleri! Galatasaray'ın teklifine takvim.com.tr ulaştı

    Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından transfer için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Cagliari'den Joao Pedro için operasyon başlamıştı. Oyuncunun bonservisi için yapılan pazarlık aşaması devam ederken, takvim.com.tr Galatasaray'ın teklifine ulaştı. Peki Galatasaray Joao Pedro için ne kadar ödeyecek? Detaylar burada...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Joao Pedro gerçekleri!

    Galatasaray'ın Cagliari formasını giyen Joao Pedro ile anlaşma noktasına geldiğine dair haberler gündemi sarstı. takvim.com.tr 10 Haziran tarihinde sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızla ilgilendiğini duyurmuştu.

    Peki transferde gelinen son nokta ne? Taraflar anlaşmaya yakın mı? İşte tüm yanıtlar...

    Teknik direktör Okan Buruk imza töreninde yaptığı açıklamada, zaman zaman takımı 4-4-2 oynatmayı düşündüğünü, forvet ve orta alan arasında görev yapabilecek mobil bir futbolcuya ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda düğmeye basan yönetim, ismi daha önce scout ekibi tarafından belirlenen Joao Pedro üzerine yoğunlaştı.

    8 MİLYON EURO İSTENİYOR

    takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Galatasaray, İtalyan basınının iddia ettiği gibi Cagliari'ye 7 milyon Euro değil, 3.5 milyon Euro teklif etti. Ayrıca teklifin içine bazı bonus maddeleri de eklendi. Cagliari'nin ise 30 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro istediği belirlendi.

    ALT LİG AVANTAJI

    Ancak Cagliari'nin önümüzdeki sezon Serie B'de mücadele edecek olması nedeniyle pazarlıklarda eli çok güçlü değil. Bu nedenle İtalyan kulübünün istediği rakamı aşağıya çekmesi bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklara göre bu transfer 5 milyon Euro seviyesinde bitebilir.

        Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli ile de temasa geçen Galatasaray'ın yıllık 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Cagliari'deki son sezonunda 2.8 milyon Euro garanti ücreti olan yıldız futbolcuyla anlaşmanın kısa süre içinde yapılabileceği belirtiliyor.

        Sarı-kırmızılı yönetim Okan Buruk'un çok istediği bu transferi olabilecek en uygun maliyete bitirmek için yoğun bir pazarlık içinde. Joao Pedro'ya bazı Serie A kulüplerinin de talip olduğu ancak en ciddi teklifin Galatasaray'dan geldiği öğrenildi.

        17 GOLE DİREKT KATKI
        30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maçta 13 gol atıp, 4 asist yaparak 17 gole direkt katkı sağladı.
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            Haberler Spor Özel Haber | İşte Joao Pedro gerçekleri! Galatasaray'ın teklifine takvim.com.tr ulaştı
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