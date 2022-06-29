Özel Haber | İşte Joao Pedro gerçekleri! Galatasaray'ın teklifine takvim.com.tr ulaştı

Galatasaray'ın Cagliari formasını giyen Joao Pedro ile anlaşma noktasına geldiğine dair haberler gündemi sarstı. takvim.com.tr 10 Haziran tarihinde sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızla ilgilendiğini duyurmuştu.
Peki transferde gelinen son nokta ne? Taraflar anlaşmaya yakın mı? İşte tüm yanıtlar...
Teknik direktör Okan Buruk imza töreninde yaptığı açıklamada, zaman zaman takımı 4-4-2 oynatmayı düşündüğünü, forvet ve orta alan arasında görev yapabilecek mobil bir futbolcuya ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda düğmeye basan yönetim, ismi daha önce scout ekibi tarafından belirlenen Joao Pedro üzerine yoğunlaştı.
8 MİLYON EURO İSTENİYOR
takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Galatasaray, İtalyan basınının iddia ettiği gibi Cagliari'ye 7 milyon Euro değil, 3.5 milyon Euro teklif etti. Ayrıca teklifin içine bazı bonus maddeleri de eklendi. Cagliari'nin ise 30 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro istediği belirlendi.