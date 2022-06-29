Özel Haber | İşte Joao Pedro gerçekleri! Galatasaray'ın teklifine takvim.com.tr ulaştı

8 MİLYON EURO İSTENİYOR

takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Galatasaray, İtalyan basınının iddia ettiği gibi Cagliari'ye 7 milyon Euro değil, 3.5 milyon Euro teklif etti. Ayrıca teklifin içine bazı bonus maddeleri de eklendi. Cagliari'nin ise 30 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro istediği belirlendi.