Aslan’da sınıfta kaldı! Süper Lig ekibi istiyor...

BEKLENTİ HALEN BÜYÜK

Bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen ve Aslan'da 4 yıl daha anlaşması bulunan Rumen oyuncudan halen beklentinin büyük olduğu biliniyor. Sarı kırmızılı Yönetimin kiralayacağı oyuncusu için "11'de oynama garantisi" isteyeceği de konuşuluyor.