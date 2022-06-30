Aslan'da sınıfta kaldı! Süper Lig ekibi istiyor...
Galatasaray'a transfer olduğu dönemden beri beklentileri karşılayamayan Olimpiu Mourtan için flaş transfer iddiası ortaya atıldı. Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nün Romen orta saha oyuncusu için harekete geçtiği belirtilirken, ülkemizden ve Yunanistan'dan da futbolcunun talipleri olduğu iddia edildi. Transferin detaylarında neler var? İşte cevabı...
30.06.2022 13:09 - Son Güncelleme: 30.06.2022 13:09
SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da kiralanması için onay verdiği Morutan'ın menajerinin de önümüzdeki günlerde Ankaragücü ile yapılacak görüşmelerde yer alması bekleniyor.
BEKLENTİ HALEN BÜYÜK
Bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen ve Aslan'da 4 yıl daha anlaşması bulunan Rumen oyuncudan halen beklentinin büyük olduğu biliniyor. Sarı kırmızılı Yönetimin kiralayacağı oyuncusu için "11'de oynama garantisi" isteyeceği de konuşuluyor.
Galatasaray, geçen sezonun başında Morutan için 3.5, Cicaldau için ise 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı-kırmızılılar toplamda 10 milyon Euro bonservis ödediği iki yıldızdan beklediği performansı alamamıştı.