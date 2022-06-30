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Aslan'da sınıfta kaldı! Süper Lig ekibi istiyor...

Galatasaray'a transfer olduğu dönemden beri beklentileri karşılayamayan Olimpiu Mourtan için flaş transfer iddiası ortaya atıldı. Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nün Romen orta saha oyuncusu için harekete geçtiği belirtilirken, ülkemizden ve Yunanistan'dan da futbolcunun talipleri olduğu iddia edildi. Transferin detaylarında neler var? İşte cevabı...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
30.06.2022 13:09 - Son Güncelleme: 30.06.2022 13:09
Aslan’da sınıfta kaldı! Süper Lig ekibi istiyor...

Sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Olimpiu Morutan'ın gelişmesi ve düzenli olarak forma giymesi için kiralanması planlanıyor…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslan’da sınıfta kaldı! Süper Lig ekibi istiyor...

SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da kiralanması için onay verdiği Morutan'ın menajerinin de önümüzdeki günlerde Ankaragücü ile yapılacak görüşmelerde yer alması bekleniyor.

Aslan’da sınıfta kaldı! Süper Lig ekibi istiyor...

BEKLENTİ HALEN BÜYÜK

Bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen ve Aslan'da 4 yıl daha anlaşması bulunan Rumen oyuncudan halen beklentinin büyük olduğu biliniyor. Sarı kırmızılı Yönetimin kiralayacağı oyuncusu için "11'de oynama garantisi" isteyeceği de konuşuluyor.

Aslan’da sınıfta kaldı! Süper Lig ekibi istiyor...

Geçen sezon başında transfer edilen Morutan bir türlü istenilen performansı sergileyememiş ve sonrasında ise mental problemler yaşamıştı. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu transfer edildiği ilk dönemde maçlara ilk 11'de başlasa da ilerleyen dönemlerde kadrodan kesilmişti.

Aslan’da sınıfta kaldı! Süper Lig ekibi istiyor...

Galatasaray, geçen sezonun başında Morutan için 3.5, Cicaldau için ise 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı-kırmızılılar toplamda 10 milyon Euro bonservis ödediği iki yıldızdan beklediği performansı alamamıştı.

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