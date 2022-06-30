Galatasaray ve Fenerbahçe, Portekizli yıldız Carvalho için büyük bir uğraş veriyor





3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Alınan bilgilere göre ezeli rakipler, Portekizli yıldızı kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş veriyor. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin Real Betis'le yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldığı ancak Carvalho'yu ikna etmekte fazlasıyla zorlandığı belirtiliyor. Yeni sezon öncesi kadrosuna 6 numara takviyesi yapmak isteyen her iki kulübün de yıldız futbolcuyla pazarlıkları devam ediyor. 30 yaşındaki futbolcunun yıllık maaş beklentisinin 3.5 milyon Euro olduğu ve bu talebin sıkıntı yarattığı ifade ediliyor. William Carvalho'ya özellikle İtalya'dan önemli talipler olduğu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şu an masadaki en güçlü kulüpler olduğu öğrenildi.