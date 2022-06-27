Galatasaray yönetimi Fener'in uzun süredir ilgilendiği Portekizli yıldız William Carvalho için de devrede





KADRONUN ZAYIF KARNI

Yönetim uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan William Carvalho için harekete geçti. Kadronun en önemli eksiklerden biri olan 6 numara pozisyonunu takviye etmek isteyen ve çok sayıda isimle masaya oturan Galatasaray'ın hem Real Betis hem de Carvalho'nun menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi. İspanyol kulübü ile Portekizli yıldız arasında yapılan sözleşmede 7 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın William Carvalho'yu ikna etmesi halinde bu rakamı ödemeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki futbolcunun 3.5 milyon Euro'luk maaş beklentisi olduğu belirtiliyor.