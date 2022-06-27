Galatasaray yönetimi Fener'in uzun süredir ilgilendiği Portekizli yıldız William Carvalho için de devrede

Okan Buruk'la sözleşme imzaladıktan sonra transfere çok agresif bir giriş yapan Galatasaray durmuyor... Fenerbahçe'nin masaya oturduğu Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devreye giren Sarı-Kırmızılılar'dan gündeki sarsacak flaş bir hamle daha geldi.
KADRONUN ZAYIF KARNI
Yönetim uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan William Carvalho için harekete geçti. Kadronun en önemli eksiklerden biri olan 6 numara pozisyonunu takviye etmek isteyen ve çok sayıda isimle masaya oturan Galatasaray'ın hem Real Betis hem de Carvalho'nun menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi. İspanyol kulübü ile Portekizli yıldız arasında yapılan sözleşmede 7 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın William Carvalho'yu ikna etmesi halinde bu rakamı ödemeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki futbolcunun 3.5 milyon Euro'luk maaş beklentisi olduğu belirtiliyor.
TEKLİF 2.5 MİLYON EURO
G.Saray'ın ise 2.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Bu sezon Betis formasıyla tam 49 maça çıkarak müthiş bir istikrar sergileyen 30 yaşındaki Portekizli futbolcu aynı zamanda 4 gol ve 5 asistlik performans da sergiledi. Carvalho, Portekiz Milli Takımı'nın da değişilmez ismi.