Galatasaray, Brezilyalı yıldız Pedro'nun transferini bitirmek için tüm şartları zorluyor

İtalyan basının Cagliari formasını giyen Joao Pedro ile Galatasaray'ın anlaşma noktasına geldiğine dair iddiası gündemi sarstı. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, İtalyan basınının iddia ettiği gibi Cagliari'ye 7 milyon Euro değil, 3.5 milyon Euro teklif etti. Ayrıca yapılan teklifin içine bazı bonus maddeleri de eklendi.
8 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ
Cagliari'nin ise 30 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro istediği belirlendi. Ancak Cagliari'nin önümüzdeki sezon Serie B'de mücadele edecek olması nedeniyle pazarlıklarda eli çok güçlü değil. Bu nedenle İtalyan kulübünün istediği rakamı aşağıya çekmesi bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklara göre bu transfer 5 milyon Euro seviyesinde bitebilir. Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli ile de temasa geçen Galatasaray'ın yıllık 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Cagliari'deki son sezonunda 2.8 milyon Euro garanti ücreti olan yıldız futbolcuyla anlaşmanın kısa süre içinde yapılabileceği belirtiliyor.
OKAN BURUK ISRARLA İSTİYOR
Sarı-Kırmızılı yönetim Okan Buruk'un çok istediği bu transferi olabilecek en uygun maliyete bitirmek için yoğun bir pazarlık içinde. Joao Pedro'ya başta Torino olmak üzere bazı Serie A kulüplerinin de talip olduğu ancak en ciddi teklifin Galatasaray'dan geldiği öğrenildi.