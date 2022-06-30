Galatasaray, Brezilyalı yıldız Pedro'nun transferini bitirmek için tüm şartları zorluyor





8 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Cagliari'nin ise 30 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro istediği belirlendi. Ancak Cagliari'nin önümüzdeki sezon Serie B'de mücadele edecek olması nedeniyle pazarlıklarda eli çok güçlü değil. Bu nedenle İtalyan kulübünün istediği rakamı aşağıya çekmesi bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklara göre bu transfer 5 milyon Euro seviyesinde bitebilir. Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli ile de temasa geçen Galatasaray'ın yıllık 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Cagliari'deki son sezonunda 2.8 milyon Euro garanti ücreti olan yıldız futbolcuyla anlaşmanın kısa süre içinde yapılabileceği belirtiliyor.