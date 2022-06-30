Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola, Emre Mor'un hayatını değiştirdi





İşte bu sezonki çıkışı öncesi Emre'nin hayatını değiştiren bir olay gerçekleşti. Emre'nin menajerliğini dünyaca ünlü menajer Mino Raiola üstlendi. İbrahimovic, Mbappe gibi yıldızların da menajerliğini yapan Raiola'nın geçen Temmuz ayında Emre Mor'a "Çok yetenekli bir futbolcusun. Messi gibisin. Ama bu yeteneklerini sergilemen için fiziksel ve mental değişikliğe ihtiyacın var. Seni hak etiğin yere getireceğim. Ama senin de bana yardımcı olman gerekiyor" dedi. Emre'yi Karagümrük'e gönderen Raiola genç oyuncuya yeni bir kariyer planı çizdi. Ona bambaşka bir vizyon açtı. Kişisel gelişimi için özel kitaplar hediye etti. Emre'nin idman ve maç istatistitklerini tek tek takip etti. Başkan Süleyman Hurma 'dan sürekli bilgi aldı. Emre de Volkan Demirel'in elinde beklenen çıkışı gerçekleştirdi. 1 sezonluk performansıyla Fenerbahçe'ye geçti. Ancak Raiola'nın ömrü bu transferi görmeye yetmedi. Geçtiğimiz Nisan ayında hayata veda etti. Ancak Emre Raiola'nın menajerlik şirketinden vazgeçmedi. Mino Raiola'nın oğlu ile kariyerine devam etti...