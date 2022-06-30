Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş'a 20'lik yıldız! İtalya basınına göre Kamerunlu genç yıldız Franck Etouga için devreye girdi

    Çizme basını, Beşiktaş’ın Güney Afrika ekibi Asante Kotoko’da forma giyen Franck Mbella Etouga için teklif yaptığını yazdı. Genç forvetle Atletico Madrid, Leverkusen, Atalanta ve Udinese’nin de ilgilendiği belirtiliyor.

    Franck Etouga iddiası

    Hücum bölgesini takviye etmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınına göre Siyah-Beyazlılar, Güney Afrika Ligi ekiplerinden Asante Kotoko'da forma giyen Franck Mbella Etouga'yı transfer etmek istiyor.



    TÜM DİKKATLERI ÇEKTİ
    Haberde, bu sezon 30 maçta attığı 21 golle tüm dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Kamerunlu forvete çok sayıda talip olduğu belirtildi. Almanya'dan Bayer Leverkusen'le birlikte, İspanya'dan Atletico Madrid ve İtalya'dan Udinese ile Atalanta'nın Franck Etouga'yı kadrosuna katmak için çalıştığı ifade ediliyor. Geleceğin önemli bir yıldız adayı olarak gösterilen genç forvet 1.80 boyunda. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 250 bin Euro olan Etouga için kulübünün 2 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti transfer edip başka bir kulübe kiralık göndermeyi düşündüğü belirtiliyor.



    2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
    Siyah-Beyazlı kulübün scout ekibinin yaklaşık 1.5 yıldır Franck Mbella Etouga'yı takip ettiği de iddia ediliyor. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Seni Kalbime Sakladım
    Haberler Spor Beşiktaş'a 20'lik yıldız! İtalya basınına göre Kamerunlu genç yıldız Franck Etouga için devreye girdi
        SON DAKİKA