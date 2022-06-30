Beşiktaş'a 20'lik yıldız! İtalya basınına göre Kamerunlu genç yıldız Franck Etouga için devreye girdi





TÜM DİKKATLERI ÇEKTİ

Haberde, bu sezon 30 maçta attığı 21 golle tüm dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Kamerunlu forvete çok sayıda talip olduğu belirtildi. Almanya'dan Bayer Leverkusen'le birlikte, İspanya'dan Atletico Madrid ve İtalya'dan Udinese ile Atalanta'nın Franck Etouga'yı kadrosuna katmak için çalıştığı ifade ediliyor. Geleceğin önemli bir yıldız adayı olarak gösterilen genç forvet 1.80 boyunda. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 250 bin Euro olan Etouga için kulübünün 2 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti transfer edip başka bir kulübe kiralık göndermeyi düşündüğü belirtiliyor.