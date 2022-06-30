Mesut’a bir veto daha! Olaylar karıştı...

TAKIMA DÖNMEYECEĞİ SÖYLENDİ

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Mesut'a A Takım ile tekrar maçlara çıkmasını düşünmediğini belirtti. Yıldız oyuncuya iki tarafa da uygun şekilde yolların ayrılması yönünde bir teklif sunulsa da, Özil'in bunu kabul etmediği belirtildi.