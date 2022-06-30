Mesut'a bir veto daha! Olaylar karıştı...
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı ve tekrar takıma dönmesini istemediği Mesut Özil hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Özil ve başkan Ali Koç, yaptıkları toplantı ile biraraya geldi. Oyuncuya halen takımda kendisini düşünmediklerini, uygun bir şekilde yolların ayrılması talebini ileten Ali Koç, yıldız futbolcudan istediği cevabı alamadı. Peki başka neler oldu? Detaylar haberimizde...
30.06.2022 09:31 - Son Güncelleme: 30.06.2022 09:31
AF MI GELDİ?
Sabah'ta yer alan habere göre kulüp binasında gerçekleşen görüşmede Mesut Özil'in affedilmesi adına çalışmaların yapıldığı düşünülürken, mevzunun başka olduğu anlaşıldı.
33 yaşında olan ve 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu, Ali Koç'a takımdan ayrılmak istemediğini, kendisine şans verilirse faydalı olabileceğini belirtti.
TAKIMA DÖNMEYECEĞİ SÖYLENDİ
Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Mesut'a A Takım ile tekrar maçlara çıkmasını düşünmediğini belirtti. Yıldız oyuncuya iki tarafa da uygun şekilde yolların ayrılması yönünde bir teklif sunulsa da, Özil'in bunu kabul etmediği belirtildi.