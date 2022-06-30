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    Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın İtalya yolcusu

    Beşiktaş’la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan gurbetçi futbolcunun Serie B ekibi Genoa ile el sıkıştığı iddia ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz 30 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Güven Yalçın İtalya’ya!

    Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın yönetimle yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı. Bu gelişme sonrası birçok takımla masaya oturan ve ismi Trabzonspor'la da anılmaya başlayan genç yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Güven Yalçın'ın Genoa ile anlaştığını öne sürdü. Di Marzio haberinde, önümüzdeki sezon Serie B'de mücadele erecek olan Genoa'nın 23 yaşındaki futbolcunun transferini bitirme noktasına getirdiği belirtildi. Güven Yalçın 2020-21 sezonunun ikinci yarısında bir başka İtalyan takımı Lecce'de kiralık olarak forma giymişti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta zaman zaman iyi performanslar sergileşen genç futbolcu buna karşın istikrarlı bir görüntü çizemedi. 33 resmi karşılaşmada 1104 dakika görev yapan Güven Yalçın 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



    RIDVAN'DA ÖDEME KRİZİ!
    Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Frankfurt'la prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ın henüz resmi imzaları atmamasının nedeni ortaya çıktı. Milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, "Beşiktaş ile Frankfurt arasında ödeme planlaması görüşmeleri sürüyor" dedi. Beşiktaş'ın bonservis bedelini peşin almak istediği, Alman kulübünün ise taksitler halinde ödemek istediği belirlendi.



    MULEKA HEYECANI
    Valerien Ismael'in transferini çok istediği Muleka için pazarlıklar sürürken dün flaş gelişmeler yaşandı. Kongolu yıldızın Instagram'dan İstanbul'da çekilen fotoğraflarını paylaşması taraftarları heyecanlandırdı. Ancak kısa süre sonra Muleka'nın Standard Liege'in kampında bulunduğu ve fotoğrafların eski olduğu ortaya çıktı.



        AKDENİZ'DE ALTIN GÜNÜ
        Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda dün adeta Türkiye fırtınası esti... Oyunlarda genel klasmanda ilk sırada yer alan Milli Takımımız dün 10 altın, 6 gümüş ve 5 de bronz madalya alarak toplamda 21 madalya elde etti.. Bocce branşında yarışan milli sporcu İbrahim Arslantaş, Bahar Çil, İnci Ece Öztürk ve Buket Öztürk altın madalya kazandı. Cimnastikçilerimizden Ferhat Arıcan, Adem Asil ve İbrahim Çolak günü altın madalya ile tamamladı. Çolak ve Asil ayrıa birer de gümüş madalya elde etti. Güreşte ise Evin Demirhan, Bediha Gün Yavuz ve Yasemin Adar altın madalya aldı. Buse Tosun ve Zeynep Yetgil ise güreşte gümüş madalyada kaldı. Türkiye klasmanda 1. sırada yer aldı.



        DÜNYA GÖZÜ İLE GÖRÜN
        Şampiyon Trabzonspor, 2022-23 sezonunun kombine bilet satışlarını sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoyla "Siz de bu inanılmaz performansları dünya gözüyle görmek için kombinenizi alın, hikayeye yerinde tanık olun." ifadeleriyle duyurdu. Yapılan video paylaşımda bir kadın taraftar ''Şampiyonluk falan zaten inanılmaz ama ben Göztepe maçını unutamıyorum. Ahmet Can Kaplan'ın o çizgiden çıkardığı toplar falan... Abdülkadir Ömür'ün attığı goller falan inanılmazdı. İnanılmaz performans gösterdiler, herkes de görmüştü. Abi sen görmüş müydün? 'Görmüştük', Abiler sen görmüş müydünüz? 'Görmüştük'... Ama ben göremedim o maçı stat doluydu dünya gözüyle izleyemedik" sözleriyle kombine biletlerin satışa çıktığını aktardı.
        İŞTE FIYATLAR:
        VIP PLATINIUM A-C 20.250,00 TL
        VIP GOLD A-B 15.750,00 TL
        VIP SILVER A-B 11.250,00 TL
        BATI TRİBÜN 5.400,00 TL
        DOĞU TRİBÜN 4.500,00 TL
        FIRTINA TRİBÜNÜ 2.700,00 TL
        KALE ARKASI 1.770,00 TL



        BU YIL DAHA RAHAT
        Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, bu yıl geçen sezondan daha rahat şampiyon olacaklarını söyledi. Şemsetdin Hancı, "O sulardan, o fırtınalardan karaya ulaştık. Tecrübe de edindik" ifadelerini kullandı.

        ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR
        Hancı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a özel teşekkür etti. Hancı, "Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Bugün kulüplerimiz yaşıyorsa bunda Berat Albayrak'ın yapmış olduğu anlaşmanın çok büyük önemi var" ifadelerini kullandı. Hancı ayrıca, "Yeni sezon hem cumhuriyetimizin hem de TFF'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğu için şampiyonluk daha da anlamlı. 9. şampiyonluğun ardından 10. şampiyonluk ve 2. yıldızımızı takmak en büyük hedefimiz olacak." dedi.



            FIRTINA TAM GAZ!
            Bordo-Mavililer, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Avcı yönetiminde ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet, denge ve core çalışmaları yapıldı. Ardından sahada dayanıklılık ve teknik çalışmalar ile idman sona erdi. Hamsik'in ardından Stefano Denswil de Trabzon'a geldi. Hollandalı oyuncu, takımla çalışmalara başlayacak.



            LİSTEYE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
            F.Bahçe, Ali Koç döneminde yaptığı transferler arasında, geçmiş yıllarda Galatasaray formasını giymiş isimlerin fazlalığı dikkatleri çekiyor. 2018- 2019'da Tolga Ciğerci yine aynı sezonun devre arasında Serdar Aziz F.Bahçeli oldu Galatasaray altyapısında yetişen Sadık Çiftpınar G.Saray'da şampiyonluk yaşayan Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş de transfer edildi. Bu sezona gelindiğinde ise önce Bruma şimdi de Emre Mor transfer kervanına katıldı.



            FENER GÜMBÜR GÜMBÜR
            Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Katar ekibi AL Shamal'ı 4-2 yendi. Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay, Osayi, Szalai, Kim Min Jae, Ferdi, İrfan Can, Mert Hakan, Zajc, Lincoln, Bruma, Samatta onbiriyle çıktı. Fenerbahçe maçın ilk yarısını Bruma'nın 10. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Kanarya ikinci yarıya Mert Hakan dışında tüm oyuncularını değiştirerek başladı. Katar ekibi 54. dakikada Attwan'ın golüyle durumu 1-1 yaptı. 60. dakikada Valencia sarı-lacivertli ekibi 2-1 üstünlüğe taşıdı. 66. dakikada Berisha serbest vuruştan attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi. 75. dakikada Al Sayed skoru 3-2 yaparken, 88'de Serdar Dursun sonucu belirledi: 4-2.



                VALENCİA'YA 2 TEKLİF VAR
                F.BAHÇE Teknik Direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda Valencia'yı satacak. iki kulübün Valencia'ya resmi teklif yaptığı belirlenirken F.Bahçe'nin istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli için pazarlıklar sürüyor.



                TÜRKİYE LİGİ'NE DAYANAMAZ!
                İsmi sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Artem Dzyuba'nın menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Rus basınına konuşan Alexander Tikhonov, Dzyuba'nın olası Türkiye transferi hakkında, "Türkiye'deydim ve Türk Ligi'ni izledim. Dzyuba, Türkiye'deki yüke pek dayanamaz" ifadesini kullandı. Dzyuba uzun süredir formasını giydiği Zenit'le yollarını ayırmıştı.



                LUYİNDAMA BEKLENTİSİ
                Yönetim bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kontenjanda boşluk açmak için uğraşıyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon devre arasında Taawon'a kiraladığı Christian Luyindama için Suudi kulübünün vereceği kararı bekliyor. Yapılan anlaşmaya göre Kongolu stoperin Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Suudi kulübünün Luyindama'nın performansından memnun olduğu ve Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtiliyor.



                    FLORYA'DA KEYİFLER YERİNDE
                    Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da keyifler yerinde... Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dün yapılan sabah idmanında kahkaha sesleri eksik olmadı. Çift kale maçı kazanan takımın sevinç gösterisi görülmeye değerdi. Buruk'un her idmanda tempoyu biraz daha artırması da dikkatleri çekiyor.



                    KOLOVETSİOS İLE YENİDEN
                    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios ile yeniden anlaşma sağladı. Yunan yıldız 2020-21 sezonunda transfer olduğu Kayserispor'da 2 sezonda Süper Lig ve kupada toplam 58 maça çıktı.

                    ERTUĞRUL 1.5 MİLYON EURO
                    Fenerbahçe yedek kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Laciverrtliler Kasımpaşa ile Ertuğrul Taşkıran için görüşüyor. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Ertuğrul için Kasımpaşa'nın 1.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Fenerbahçe 2017- 18 sezonu sonunda Ertuğrul'u 400 bin Euro karşılığında Boluspor'a satmıştı. Ertuğrul daha sonrra Konya ve Kasımpaşa'ya tranfser olmuştu.

                    BOCCEDE EMEN BRONZ KAZANDI
                    Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce dalında mücadele eden milli sporcu Ahmet Emen, gümüş madalyaya uzandı. Erkekler tekli raffa kategorisinin finalinde İtalyan Visconti ile karşılaşan Emen, rakibine 12-2 mağlup oldu.

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                    Haberler Spor Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın İtalya yolcusu
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