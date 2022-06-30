Acun Ilıcalı iki kulüp arası köprü oluyor!

69 YIL ÖNCE KARŞILAŞMIŞLARDI

1953 yılında İngiliz temsilcisi ile yine dostluk maçında karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi Lefter Küçükandonyanis ve Fikret Kırcan'ın golüyle 2-1 kazanmıştı.

JESUS İLE ÜÇ MAÇ OYNANDI

Jorge Jesus yönetiminde üç hazırlık maçı oynayan sarı lacivertliler, Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı ise 4-2 ile geçerken, Skhupi ile 2-2 berabere kalmıştı.