Acun Ilıcalı iki kulüp arası köprü oluyor!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.
Ada ekibi, resmi sitesinden duyurduğu haberde, karşılaşmanın 10 Temmuz günü açıkladı. Maç, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. İnternet sitesinden yapılan açıklamada 'Türkiye' yazması da dikkatlerden kaçmadı.
DOSTLUK RÜZGARLARI
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan ve geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'den Allahyar Sayyedmanesh'i kiralık olarak kadrosuna katan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde de sarı lacivertlilerden Ozan Tufan'ı kadrosuna katmıştı.