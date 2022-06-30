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    • Spor
    • 30.06.2022 16:43
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    • 30.06.2022 16:55
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    Acun Ilıcalı iki kulüp arası köprü oluyor!

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak. İngiliz ekibinin resmi sitesinden duyurulan maç, ne zaman, nerede oynanacak? Cevabı haberimizde...

    Acun Ilıcalı iki kulüp arası köprü oluyor!

    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.

    Ada ekibi, resmi sitesinden duyurduğu haberde, karşılaşmanın 10 Temmuz günü açıkladı. Maç, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. İnternet sitesinden yapılan açıklamada 'Türkiye' yazması da dikkatlerden kaçmadı.

    DOSTLUK RÜZGARLARI

    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan ve geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'den Allahyar Sayyedmanesh'i kiralık olarak kadrosuna katan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde de sarı lacivertlilerden Ozan Tufan'ı kadrosuna katmıştı.

        69 YIL ÖNCE KARŞILAŞMIŞLARDI

        1953 yılında İngiliz temsilcisi ile yine dostluk maçında karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi Lefter Küçükandonyanis ve Fikret Kırcan'ın golüyle 2-1 kazanmıştı.

        JESUS İLE ÜÇ MAÇ OYNANDI

        Jorge Jesus yönetiminde üç hazırlık maçı oynayan sarı lacivertliler, Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı ise 4-2 ile geçerken, Skhupi ile 2-2 berabere kalmıştı.

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        Haberler Spor Acun Ilıcalı iki kulüp arası köprü oluyor!
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