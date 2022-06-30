Özel Haber | ’Tosun Paşa’ geri döndü!

BEŞİKTAŞ'A DAHA ÖNCE DE DÖNMÜŞTÜ

İngiltere'de aradığı bulamayan ve ağır bir sakatlık yaşayan milli futbolcu 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü.

Ancak Erzurumspor deplasmanında bu kez dizinden sakatlanan Cenk Tosun geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 1 maçta görev yapabildi. Everton'la sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun ardından Wout Weghorst transferinin de resmiyete dökülmesi bekleniyor.