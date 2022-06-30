Özel Haber | ’Tosun Paşa’ geri döndü!

Siyah-beyazlılar yaklaşık 2 aydır görüşmelerde bulunduğu eski yıldızıyla kesin olarak anlaşma yaptı. Dün yapılan son görüşmede tarafların 2+1 yıllık sözleşme şartlarında el sıkıştığı öğrenildi.
REKOR BONSERVİSLE GİTMİŞTİ
Alınan bilgilere göre Cenk Tosun'a 1.5 milyon Euro garanti ücret verilmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın bugün transferi resmi olarak açıklayacağı da ifade ediliyor. 2014 yılında Gaziantepspor'dan siyah-beyazlı takıma transfer olan Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak rekor kırmıştı.
BEŞİKTAŞ'A DAHA ÖNCE DE DÖNMÜŞTÜ
İngiltere'de aradığı bulamayan ve ağır bir sakatlık yaşayan milli futbolcu 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü.
Ancak Erzurumspor deplasmanında bu kez dizinden sakatlanan Cenk Tosun geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 1 maçta görev yapabildi. Everton'la sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun ardından Wout Weghorst transferinin de resmiyete dökülmesi bekleniyor.