Zehra Güneş beyazlar içinde aşka geldi! Sevgilisi Eren Dişli’yle bu kez ayakta ve yan yana! Göğüs hizasında bağladığı bluzüyle...

SEVGİLİSİYLE POZUNDAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMAMIŞTI

Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde Tuğba Şenoğlu'nun nişanına katılmış ve sevgilisi Eren Dişli ile verdiği bu poz sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Zehra Güneş'in voleybolcu olduğu için boyunun uzun olması sebebiyle otururak poz vermesi, sevgilisinin ise ayakta durması sosyal medyayı sallamıştı.