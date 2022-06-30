Zehra Güneş beyazlar içinde aşka geldi! Sevgilisi Eren Dişli'yle bu kez ayakta ve yan yana! Göğüs hizasında bağladığı bluzüyle...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Milli voleybolcu Zehra Güneş. 22 yaşında başarılı voleybolcu hem Milli takım hem de Vakıfbank'taki performansıyla yıldızını parlattı. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi olan Zehra Güneş Instagram hesabından sevgilisi Eren Dişli'yle paylaştığı aşk pozuyla gündemde. Zehra Güneş'in paylaşımı sonrası Eren Dişli de tabi ki boş durmadı. İşte detaylar...
30.06.2022 16:34 - Son Güncelleme: 30.06.2022 16:34
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'yle aşk dolu paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...
SEVGİLİSİYLE POZUNDAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMAMIŞTI
Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde Tuğba Şenoğlu'nun nişanına katılmış ve sevgilisi Eren Dişli ile verdiği bu poz sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Zehra Güneş'in voleybolcu olduğu için boyunun uzun olması sebebiyle otururak poz vermesi, sevgilisinin ise ayakta durması sosyal medyayı sallamıştı.