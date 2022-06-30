2. Lig'de kura heyecanı! Bursaspor'un grubu belli oldu...

2022-2023 sezonu TFF 2. Lig gruplarında yer alacak ekipler, yapılan kura çekimi ile belirlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

BURSASPOR BEYAZ GRUP'TA

Bu sezon TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor, yapılan kura çekimi neticesinde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alacak. Grupta Afjet Afyonspor, Çorum FK, yine 1. Lig'den Bursaspor ile birlikte düşen Menemenspor, Tarsus İdman Yurdu gibi kulüpler bulunuyor.

KOCAELİSPOR KIRMIZI TARAFTA

1. Lig'den düşen üçüncü takım olan Kocaelispor ise, 1461 Trabzonspor, Sarıyer, Uşak Spor gibi takımların olduğu 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alacak.

Kura sonrasında Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oluşan tablo şu şekilde...