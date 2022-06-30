Dev ayrılık gerçekleşti! Artık resmen serbest...

MORATA VE BERNARDESCHI DE GİTTİ

Juventus'un 2 sezondur Atletico Madrid'den kiraladığı Alvaro Morata'ya da veda edildi. Kiralık olarak geldiği dönemde İtalyan ekibiyle Serie A'da 67 karşılaşmaya çıkan Morata, 20 gol ve 17 asistlik katkı vermişti.