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    • Spor
    • 30.06.2022 13:57
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    • 30.06.2022 14:00
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    Dev ayrılık gerçekleşti! Artık resmen serbest...

    İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala, kulübünden resmi olarak ayrıldı. Sezonun son maçından önce kulübüyle sözleşme yenilemeyeceğini ve kulüpten ayrılacağını belirten Dybala'nın vedası kesinleşmiş oldu... İşte detaylar...

    Dev ayrılık gerçekleşti!

    İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Paulo Dybala'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

    İtalyan devinin yaptığı açıklamada, "Tüm yaşananlar için ona her zaman teşekkür edeceğiz. İyi şanslar Joya" ifadelerine yer verildi.

    12 KUPA KAZANDI

    Siyah beyazlı forma ile 293 maça çıkan Dybala, 115 gol ve 45 asistlik performans göstermişti. Arjantinli yıldız, kulübüyle 7 yılda tam 12 kupa kazandı.

    Dybala'nın adı Milan ve Inter ile anılıyor.
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        Haberler Spor Dev ayrılık gerçekleşti! Artık resmen serbest...
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