Dev ayrılık gerçekleşti! Artık resmen serbest...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Paulo Dybala'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
İtalyan devinin yaptığı açıklamada, "Tüm yaşananlar için ona her zaman teşekkür edeceğiz. İyi şanslar Joya" ifadelerine yer verildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Paulo Dybala'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
İtalyan devinin yaptığı açıklamada, "Tüm yaşananlar için ona her zaman teşekkür edeceğiz. İyi şanslar Joya" ifadelerine yer verildi.
MORATA VE BERNARDESCHI DE GİTTİ
Juventus'un 2 sezondur Atletico Madrid'den kiraladığı Alvaro Morata'ya da veda edildi. Kiralık olarak geldiği dönemde İtalyan ekibiyle Serie A'da 67 karşılaşmaya çıkan Morata, 20 gol ve 17 asistlik katkı vermişti.
Büyük umutlarla transfer edilen Federico Bernardeschi de kulübün veda ettiği bir diğer isim oldu.