Fenerbahçe seriyi 2-1 yaptı, şampiyonluğu kaptı!

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i uzatmada 73-72 yenerek seride 2-1 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Gazişehir Gaziantep, ilk çeyreği 17-12 önde geçti. Fenerbahçe, ikinci periyotta oyunda dengeyi sağladı ve mücadelenin ilk yarısı 29-29 beraberlikle tamamlandı.
Çekişmeli geçen maçın üçüncü çeyreğinde tekrar skor üstünlüğünü eline alan Gazişehir Gaziantep, final periyoduna 44-43'lük avantajla girdi.
KUPA SON ÇEYREKTE GELDİ
Son ana kadar çekişmeli geçen maçın normal süresi 61-61 beraberlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde rakibine 73-72 üstünlük sağlayan Fenenrbahçe, seriyi 2-1'e getirerek Süper Lig'deki ikinci şampiyonluğunu elde etti.