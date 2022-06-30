Fenerbahçe seriyi 2-1 yaptı, şampiyonluğu kaptı!

Play-off finali sonunda şampiyon olan Fenerbahçe'ye kupasını Yalova Valisi Muammer Erol, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas birlikte takdim etti. Gazişehir Gaziantep'e de törende ikincilik kupası verildi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Prof. Dr. Mehmet Kasapoğlu "HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde karşılaşan Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep, önemli bir rekabete imza atarak basketbolseverlere unutulmaz bir seri yaşattı. Seri sonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Her iki takımımızı da gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum." sözleriyle sarı lacivertlileri kutladı.