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    • Spor
    • 30.06.2022 16:03
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    • 30.06.2022 16:11
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    Fenerbahçe seriyi 2-1 yaptı, şampiyonluğu kaptı!

    HDI Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off serisinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanarak seriyi 2-1'e getirdi ve şampiyonluğu kazandı. Bakan Kasapoğlu'ndan sarı lacivertlilere tebrik geldi. İşte detaylar...

    AA
    Fenerbahçe seriyi 2-1 yaptı, şampiyonluğu kaptı!

    HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i uzatmada 73-72 yenerek seride 2-1 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

    Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Gazişehir Gaziantep, ilk çeyreği 17-12 önde geçti. Fenerbahçe, ikinci periyotta oyunda dengeyi sağladı ve mücadelenin ilk yarısı 29-29 beraberlikle tamamlandı.

    Çekişmeli geçen maçın üçüncü çeyreğinde tekrar skor üstünlüğünü eline alan Gazişehir Gaziantep, final periyoduna 44-43'lük avantajla girdi.

    KUPA SON ÇEYREKTE GELDİ

    Son ana kadar çekişmeli geçen maçın normal süresi 61-61 beraberlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde rakibine 73-72 üstünlük sağlayan Fenenrbahçe, seriyi 2-1'e getirerek Süper Lig'deki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

        Play-off finali sonunda şampiyon olan Fenerbahçe'ye kupasını Yalova Valisi Muammer Erol, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas birlikte takdim etti. Gazişehir Gaziantep'e de törende ikincilik kupası verildi.

        BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

        Gençlik ve Spor Bakanı Prof. Dr. Mehmet Kasapoğlu "HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde karşılaşan Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep, önemli bir rekabete imza atarak basketbolseverlere unutulmaz bir seri yaşattı. Seri sonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Her iki takımımızı da gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum." sözleriyle sarı lacivertlileri kutladı.

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