Trabzonspor ABD'li Haji Wright' imza aşamasına getirdi!

Trabzonspor transferde gaza bastı. Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine katan ve stoper Denswil ile de sözleşme yenileyen Fırtına, Fode Koita'yı gönderip yerine önemli bir transfer yapacak. Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen forvet Haji Wright transferinde sona çok yaklaştı. Danimarka kulübü Sönderjyske ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki Amerikalı santrfor için resmi açıklama geldi. Sönderjyske Sportif Direktörü Esben Hansen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Haji Wright'ın satışının yakın olduğunu ve bu takımın Türkiye'nin büyük bir kulübü olduğunu vurguladı. Sönderjyske'nin 2 milyon euro bonservisin yanı sıra sonraki olası satıştan yüzde 20 pay istediği belirlendi. Haji Wright'ın Türkiye yetkilisi menajer Evren Şahin, Radyospor'a konuştu. Şahin, "Haji Wright için kulübü Sonderjyske'ye Trabzonspor ve Hull City'den resmi teklif geldi. Trabzonspor'un teklifi masada daha güçlü. Haji Wright'ın Trabzon'a daha yakın olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.