Fenerbahçe Al Shamal ile karşılaşıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

İKİ KARŞILAŞMA OYNAMIŞTI

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında daha önce Jorge Jesus yönetiminde iki karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, Skhupi ile 2-2 berabere kalırken, Tirana'yı 4-0 mağlup etmişti. Sarı lacivertliler, Al Shamal'dan sonra Partizan ve MOL Vidi ile de hazırlık karşılaşmasına çıkacak.