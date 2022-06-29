Fenerbahçe Al Shamal ile karşılaşıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarını sürdüren ve gelecek sezon üç kulvarda boy gösterecek olan Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasına çıkıyor.
Katar ekibi Al Shamal ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, sezon öncesi hazırlıklarında yaptıkları çalışmaları test etme fırsatı yakalayacak.
İKİ KARŞILAŞMA OYNAMIŞTI
Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında daha önce Jorge Jesus yönetiminde iki karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, Skhupi ile 2-2 berabere kalırken, Tirana'yı 4-0 mağlup etmişti. Sarı lacivertliler, Al Shamal'dan sonra Partizan ve MOL Vidi ile de hazırlık karşılaşmasına çıkacak.