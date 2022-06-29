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    • Spor
    • 29.06.2022 09:06
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    • 29.06.2022 09:12
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    Fenerbahçe Al Shamal ile karşılaşıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

    Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takımın başına Jorge Jesus'u getiren sarı lacivertliler, hazırlık mücadelesinde Al Shamal ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Al Shamal mücadelesi hangi gün? Fenerbahçe'nin hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor!

    Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarını sürdüren ve gelecek sezon üç kulvarda boy gösterecek olan Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasına çıkıyor.

    Katar ekibi Al Shamal ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, sezon öncesi hazırlıklarında yaptıkları çalışmaları test etme fırsatı yakalayacak.

    İKİ KARŞILAŞMA OYNAMIŞTI

    Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında daha önce Jorge Jesus yönetiminde iki karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, Skhupi ile 2-2 berabere kalırken, Tirana'yı 4-0 mağlup etmişti. Sarı lacivertliler, Al Shamal'dan sonra Partizan ve MOL Vidi ile de hazırlık karşılaşmasına çıkacak.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Al Shamal ile karşılaşıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
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