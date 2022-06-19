Trabzonspor Antalyaspor'da müthiş bir sezon geçiren ABD'li yıldız Haji Wright'in peşinde

Trabzonspor'da Fode Koita'nın takımdan ayrılma ihtimaliyle birlikte ismi gündeme gelen Haji Wright için Antalyaspor ilgisini sürdürüyordu. Ancak bu transferde bir süre sonra beklemeye çekilen Trabzonspor yeniden harekete geçti. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu 34 maçta 15 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sonderjyske'de Sportif Direktör Esben Hansen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Haji Wright'ın satışının yakın olduğunu ve bu takımın Antalyaspor değil Türkiye'nin büyük bir kulübü olduğunu vurguladı. Hansen'in vurguladığı kulübün Trabzonspor olduğu iddia edildi. Bordo- Mavililer golcü transferi için Umut Bozok ile de görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz Fırtınası, önümüzdeki hafta bu transferi netliğe kavuşturacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wright ve Umut Bozok isimlerinin ikisine de sıcak bakıyor. Bilindiği gibi Umut geride kalan sezonda Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlamıştı.

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