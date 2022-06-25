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    Trabzonspor'dan Haji Wright için kıran kırana mücadele! Danimarka kulübünden açıklama geldi

    Bonservisi Sonderjyske kulübünde olan santrfor Haji Wright’ı Trabzonspor ile birlikte Antalyaspor ve Hull City de istiyor. Danimarka kulübünden “Acelemiz yok. En iyi fiyata satmak istiyoruz” açıklaması geldi.

    Haji Wright için kıran kırana

    Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Haji Wright'ın transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Sonderjyske'den bonservisi alınmaya çalışılan Amerikalı forvet oyuncusu için kıran kırana bir pazarlık sürüyor. Danimarka ekibinin sportif direktörü Esben Hansen Danimarka basınına yaptığı açıklamada aceleci davranmadıklarını dile getirdi. Antalyaspor'un kalıcı olarak transfer etmek istediği oyuncuyu Trabzonspor ile birlikte Hull City de istiyor.



    TRABZON TEKLİFİNİ SUNDU
    Liberya asıllı ABD'li forveti kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililer 1 milyon 750 bin Euro, çeşitli bonuslar ve sonraki satıştan pay sunmuştu. Kıran kırana bir yarışa dönüşen ortamdan en yüksek karı elde etmeye çalışan Sonderjyske'de sportif direktör Esben Hansen "Önümüzde uzun bir transfer dönemi var. Her şey kulübün işleyişlerine göre devam ediyor. Kazanacağımız para hem küme düştükten sonraki kaybımızı büyük ölçüde karşılayabilir hem de transfer konusunda elimizi rahatlatabilir" dedi.

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