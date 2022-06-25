Trabzonspor'dan Haji Wright için kıran kırana mücadele! Danimarka kulübünden açıklama geldi





TRABZON TEKLİFİNİ SUNDU

Liberya asıllı ABD'li forveti kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililer 1 milyon 750 bin Euro, çeşitli bonuslar ve sonraki satıştan pay sunmuştu. Kıran kırana bir yarışa dönüşen ortamdan en yüksek karı elde etmeye çalışan Sonderjyske'de sportif direktör Esben Hansen "Önümüzde uzun bir transfer dönemi var. Her şey kulübün işleyişlerine göre devam ediyor. Kazanacağımız para hem küme düştükten sonraki kaybımızı büyük ölçüde karşılayabilir hem de transfer konusunda elimizi rahatlatabilir" dedi.

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