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    • 29.06.2022 22:20
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    • 29.06.2022 22:30
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    Özel haber...Galatasaray yerli oyuncular için düğmeye bastı! Hedefte Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün var

    Galatasaray Okan Buruk'un hocalık koltuğuna oturmasının ardından transfer çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızılı takım aynı zamanda kadrosunda istihdam ettiği yerli oyuncuları da kazanma adına maaşlarında iyileştirmeler yapacak. Bu kapsamda yönetim ilk etapta takımın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu ile altyapıdan yetişen Yunus Akgün’ün kontratını iyileştirme kararı aldı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    G.Saray yerli oyuncular için düğmeye bastı

    Yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'ya önümüzdeki sezon için 17 milyon TL ödeyecek olan Galatasaray yönetimi, takım içerisinde yerli oyuncuların maaşlarını dengelemek için düğmeye bastı.

    Yönetim ilk etapta takımın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu ile altyapıdan yetişen Yunus Akgün'ün kontratını iyileştirme kararı aldı.

    Galatasaray'da Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Abdülkerim Bardakcı, Sarı-Kırmızılı kulüp ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamış ve 27 yaşındaki savunma oyuncusunun önümüzdeki sezon için 17 milyon TL alacağı açıklanmıştı.

        Abdülkerim yıllık alacağı 17 milyon TL ile açık ara takımda en fazla maaş kazanan yerli futbolcu olurken, Galatasaray yönetimi de takımdaki ücret dengesini sağlamak adına düğmeye bastı.

        Yerli oyuncular arasındaki ücret farkını dengelemek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetimin ilk adımı ise takımın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile atacağı öğrenildi.

        Galatasaray yönetiminin önümüzdeki sezon 8 milyon TL alacak olan Kerem ile masaya oturup genç futbolcunun maaşında düzeltmeye yapacağı belirtiliyor. Genç futbolcunun maaşına böylelikle son 1 yıl içinde ikinci kez ciddi bir zam yapılması bekleniyor.

            Kerem ile birlikte kısa süre içinde maaş konusunda görüşme yapılacak futbolcuların arasında altyapıdan yetişen Yunus Akgün yer alıyor.

            Sarı-Kırmızılı yönetim 2024 yılına kadar kontratı bulunan ve şu an yıllık kazancı 920 bin TL olan Yunus'un maaşını 10 milyon TL'nin üzerine çıkararak 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

            Galatasaray yönetiminin Kerem ve Yunus dışında diğer yerli futbolcular için de hem enflasyon farkını hem de takım içindeki dengeleri göze alarak belirli bir artışa gideceği konuşuluyor.
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            Haberler Spor Özel haber...Galatasaray yerli oyuncular için düğmeye bastı! Hedefte Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün var
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