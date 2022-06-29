Özel haber...Galatasaray yerli oyuncular için düğmeye bastı! Hedefte Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün var

Yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'ya önümüzdeki sezon için 17 milyon TL ödeyecek olan Galatasaray yönetimi, takım içerisinde yerli oyuncuların maaşlarını dengelemek için düğmeye bastı.
Yönetim ilk etapta takımın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu ile altyapıdan yetişen Yunus Akgün'ün kontratını iyileştirme kararı aldı.
Galatasaray'da Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Abdülkerim Bardakcı, Sarı-Kırmızılı kulüp ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamış ve 27 yaşındaki savunma oyuncusunun önümüzdeki sezon için 17 milyon TL alacağı açıklanmıştı.